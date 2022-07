Girne’nin güzide kulüplerinden Türk Ocağı Limasol her sene düzenlediği Ali Hoca Tombalasına başladı. Her haftanın pazartesi günü gerçekleşecek olan gecede çeşitli ödüller yanında sanatçı olarak da Nil Kırlangıç ve orkestrası da sahne alacak. Her yıl olduğu gibi bu senede yoğun bir kalabalık beklenen gecede toplam para ödülü 70.000TL ve para ödülleri yanında çeşitli hediyelerde olacaktır.

13/07/2022 10:39