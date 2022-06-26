TOL'da gündem Ogün Güntem

Türk Ocağı Kulübü'nde 29 Haziran Çarşamba akşamı yapılacak olağan genel kurulda başkan adaylığı için Ogün Güntem'in ismi öne çıktı.

Ahmet Arslan'ın yurt dışı görevi nedeniyle Nisan ayı başında görevi Şeref Çeliktaşlılar'a devrettiği Ocak'ta seçimli genel kurul öncesi yoğun görüşme trafiği yaşanıyor.

Başkan adaylığı başvuru süresinin yarın dolacağı açıklanırken Ogün Güntem'in başvuru yapması bekleniyor.

Başkanvekili Şeref Çeliktaşlılar geçtiğimiz günlerde Ertaç Taşkıran ile görüşmüş ve takıma dönmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Bonservisi elinde olan Ertaç Taşkıran'ın Bilal Ceylan ile takıma katılması yanında maddi katkı da sağlayacağı öğrenilirken 18 yıl Ocak'ta forma giyen ve yönetimlerde hizmetlerde bulunan Ogün Güntem'in camiayı toparlaması bekleniyor.

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26/06/2022 12:52