Tolga Akış'ın yeni aşkı Zeynep Bastık'ın kopyası!

Zeynep Bastık yaz aylarında eşi Tolga Akış'tan ayrılmıştı. Sadece bir yıl evli kalan Zeynep Bastık ile Tolga Akış'tan yeni aşk haberleri gelmeye başladı. Tolga Akış, kendi ekibinde çalışan Gizem Kaya ile yakınlık kurmaya başladı. Gizem Kaya'nın Bastık'a olan benzerliği dikkat çekti.

Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış, gönlünü yeni bir isme kaptırdı. GQ Men Of The Year 2022 ödüllerine katılan Tolga Akış, geceye Zeynep Bastık'a benzerliği ile dikkat çeken Gizem Kaya ile katıldı. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Zeynep Bastık yalnızlığını sürdürürken, Tolga Akış kendi ekibinde yer alan Gizem Kaya ile aşk yaşamaya başladı.

TOLGA AKIŞ'IN YENİ AŞKI ZEYNEP BASTIK'IN KOPYASI

Gizem Kaya ile Tolga Akış dün akşam birlikte GQ Ödül Töreni'ne katıldı. Sarmaş dolaş bir şekilde eğlenen ikiden Kaya'nın, Akış'ın çektiği ayna pozu selfiesini kalp emojisi ile paylaşması, dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

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02/12/2022 20:03