Tolga Akış'tan Zeynep Bastık-Seren Dal yorumu!

Son dönemin popüler isimlerinden şarkıcı Zeynep Bastık ile Tolga Akış, üç yıllık birlikteliğin ardından geçtiğimiz yıl temmuz ayında nikah masasına oturmuştu. Ancak ikili, sürpriz bir kararla boşanacaklarını duyurmuştu.

Bastık, ayrılık açıklamasında, "Tolga benim için bir sevgiliden veya eşten çok daha fazlası oldu hep. O yüzden bu evliliği sonlandırma kararı alırken çok dramatize etmedik" derken, Akış da "Evlilik işini çok beceremedik evet, ama birlikte becerebildiğimiz çok fazla şey var. Onları yapmaya ve birbirimizin başına bela olamaya devam edeceğiz" demişti.

"KİMSE BOŞANMAK İÇİN EVLENMİYOR"

Geçtiğimiz aylarda tek celsede boşanan çiftten Zeynep Bastık, Show TV'den Ömür Sabuncuoğlu'na konuk olmuştu. Kariyeri ve özel hayatıyla ilgili açıklamalar yapan ünlü şarkıcı, boşanmasıyla ilgili de sessizliğini bozmuştu.

Bastık, "Kimse boşanmak için evlenmiyor ama biz eş olma durumunu beceremedik. Birbirimizi yıpratmadan bu işin yürümediğini gördük ve ayrılık kararı aldık. Hala görüşüyor, çalışıyoruz ama eş ve sevgili olma durumu bizim için bitti. Eş olma durumunu sürdürmek zorunda olmadığımızın farkına vardık" ifadelerini kullanmıştı.

Şarkıcı, "Günümüzde evliliğin zor olduğunu düşünüyorum. Evlilik değerlerini koruyarak kurumu devam ettirmek zor" dedi. "Bebek sahibi olmayı istiyorum" diyen ünlü isim, "En büyük hayallerimden biri. Bir gün mutlaka bu hayalimi gerçekleştireceğim" diye konuşmuştu.

AYNI AYNA KARŞISINDA POZ

Genç şarkıcının şimdilerde yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. İki ay önce boşanan şarkıcı, 2. Sayfa'da yer alan habere göre, bir aydır yurt dışında fotoğrafçılık yapan Seren Dal ile aşk yaşamaya başladı.

İkilinin aşkı ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı. İkili, önceki gün aynı ayna karşısında poz vererek peş peşe Instagram hesaplarından paylaştı.

AKIŞ'TAN ZEYNEP BASTIK SORUSUNA YANIT!

Konuyla ilgili bir açıklama yapmayan ikili, gündemden düşmezken, Bastık'ın eski eşi Akış'tan Zeynep'in ilişki haberleri için yorum geldi. Sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Tolga Akış, 'Zeynep'in ilişki haberleri hakkında ne düşünüyorsunuz?' sorusuna şu yanıtını verdi:

Bence salın insanları. Kariyerinin zirvesinde, genç, bekar bir kadın Zeynep. Nasıl isterse öyle yaşar, kimle mutlu oluyorsa onunla olur. Ben dahil kimseye verecek hesabı yok. Zaten yas tutlacak bir ayrılık da yaşamadık. Herkes kendi hayatıyla ilgilense bir sorun kalmayacak.

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07/10/2022 11:08