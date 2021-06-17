Tolga Atakan: Çocuklarımızın gözündeki ışık söndü

HP Milletvekili Tolga Atakan, Anayasa Meclis İç Tüzüğü ve hukukun çiğnendiğini, hükümetin koltukta kalma uğruna elinden geleni ardına koymadığını belirtti.

HP Milletvekili Tolga Atakan, Meclis'te “Çok Parçalı Azınlık Kumpanyasının Alametifarikası. 32 Kısım Tekmili Birden” konulu konuşma yaptı.

Atakan, hükümet edenlerin; adam kayırma, nemelazımcılık, biat ve partizanlık içinde olduğunu, beceriksiz olduklarını ve kişisel ikbal hesapları yaptıklarını savundu.

Ülkede plan proje ve üretim olmadığını savunan Atakan, “Çocuklarımızın gözündeki ışık söndü” dedi.

Okulların sosyal birey yaratma misyonu olduğunun unutturulduğunu savunan Atakan, pandemi eğitim dengesinin planlanmadığını, “sürüklenildiğini” iddia etti.

Turizmin günlük atılan adımlarla sürdürülmeye çalışıldığını ileri süren Atakan, her alanda otorite boşluğu yaşandığını savundu.

“Ama bu orkestranın şefi rahatlığını bozmuyor” diyen Atakan, gelinen noktanın iç açıcı olmadığını iddia etti.

Atakan, yasa geçirmeyenler Meclis'e devam edemeyen, halka güven veremeyenlerin sözleşmelerle istihdam yapmaya devam ettiğini ileri sürdü.

Hayat her gün pahalı olurken halkın fakirleştiğini savunan Atakan, Anayasa Meclis İç Tüzüğü ve hukukun çiğnendiğini, hükümetin koltukta kalma uğruna elinden geleni ardına koymadığını iddia etti.

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17/06/2021 20:44