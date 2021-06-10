Tolga Atakan'dan bazı bakanlara eleştiri

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10/06/2021

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Tolga Atakan'dan bazı bakanlara eleştiri

Halkın Partisi milletvekili Tolga Atakan, Meclis Genel Kurulu devam ederken, hükümete mensup bazı bakanlar için “Bazı bakanlar uzun konuşuyor aslında hiçbir şey söylemiyor” dedi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Atakan, “Sn. Başbakan bu konuda uzak ara birinci!” ifadelerini kullandı.

Tolga Atakan’ın açıklaması şöyle:

Mevcut hükemete mensup bazı bakanlar uzun uzun konuşup, konuların etrafından dolaşıp aslında hiç bir şey söylememe konusunda kimsenin eline su dökemez. Net !

Sn. Başbakan bu konuda uzak ara birinci !

 

10/06/2021 17:39
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TAGS: Tolga Atakan’dan bazı bakanlara eleştiri, haberkibris,
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