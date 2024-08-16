Tolga Atılgan, Turgay Avcı’ya Dava Açmaya Hazırlanıyor

Cyprus Massachussetts Center Of Innovation isimli eğitim kurumunda başlatılan soruşturma neticesinde tutuklanan kurumun sahibi Tolga Atılgan tüm suçlamalardan aklandı.

YÖDAK’ta kaydı bulunmadığı gerekçesiyle 6 Mart 2024’te Cyprus Massachussetts Center Of Innovation isimli kurumda başlatılan soruşturma neticesinde tutuklanan kurumun sahibi Tolga Atılgan tüm suçlamalardan aklandı.

Aynı soruşturma kapsamında kurumun hissedarı ve sekreteri B.K, kurumun Müdürü U.S, müdür yardımcısı M.I.B ve kuruma komisyon karşılığında öğrenci getiren K.M de tutuklanmıştı.

Mahkemede, kurumun Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı olduğu belirtilmişti.

Teminatla serbest bırakılan Tolga Atılgan ve aynı kurumda çalışan tüm zanlılar hakkında yapılan ileri soruşturmada, suçlamalar düşürüldü. Zanlılar hakkında hiçbir suç unsuru tespit edilemedi.

“TURGAY AVCI, KAMUOYU ALGISINI DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞTI…”

Avukatı aracılığıyla hakkında açılan soruşturmanın düştüğüne dair belge yayımlayan Atılgan, dönemin YÖDAK Başkanı Turgay Avcı’nın “kamuoyu algısını değiştirmek” amacıyla, “mesnetsiz” bir soruşturma başlattığını; bu soruşturma neticesinde de kurum aleyhine herhangi bir suç unsurunun tespit edilmediğini belirtti.

“GERÇEKLER ORTAYA ÇIKANA KADAR SUSTUK…”

Atılgan’ın açıklaması şu şekilde:

“07.03.2024 tarihinde ‘Cyprus Massachusetts Center Of Innovation’ ile ilgili dönemin YÖDAK Başkanı sıfatıyla Sayın Turgay Avcı tarafından yetkisiz bir denetim yapılmış ve konu ile ilgili polis soruşturması başlatılmıştır. Yapılan polis soruşturmasında adı geçen kurum aleyhine herhangi bir suç unsuru tespit edilememiştir. Geçen süreçte konu polis ve yargıda olduğundan tüm gerçekler ortaya çıkana kadar susma hakkımızı kullandık.

Eğitim kurumumuzun YÖDAK ile hiçbir bağı olmadığı; toplam 50 öğrencisi ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı (İngiltere Eğitim Bakanlığında akredite olan ) bir sertifika programı olduğu öğrencilerimizin EKAS üzerinden kayıtlandığı; EKAS programı üzerinden kayıtlı olan öğrencilerin YÖKAS sisteminde de kayıtlı görüldüğünü bilmeyen ve/veya farkında bile olmayan bir YÖDAK Başkanının tamamen mesnetsiz bir tutumla kendi şahsi soruşturma ve/veya tutuklanma haberleri üzerine kamuoyu ilgisini değiştirme çabası içerisinde yapılan yetkisiz bir denetimle kurum aleyhine yanıltıcı ithamlarda bulunulmuştur.

Şimdi gelinen noktada ilgililer hakkında maddi ve manevi tazminat davaları açılması hakkımız değerlendirilecektir.”