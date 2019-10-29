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Tolga Çevik'ten Hakan Çetinkaya ve Serkan Özcezarlı mesajı

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29/10/2019

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Tolga Çevik'ten Hakan Çetinkaya ve Serkan Özcezarlı mesajı

Geçitkale Havaalanı’nda,  bugün saat 12.50 sıralarında, eğitim uçağının düşmesi sonucu  hayatını kaybedenlerin deneyimli pilot  46 yaşındaki Serkan Özcezarlı ve  46 yaşındaki Hakan Çetinkaya olduğu açıklanmıştı.

Ünlü komedyen Tolga Çevik, hayatını kaybedenlerden birisinin arkadaşı olduğunu belirtti.

Üzüntüsü büyük olduğunu ifade eden Çevik, şunları yazdı:

"Kıymetli arkadaşım, Gyrocopterin üstadı, mütevazı eczacı Hakan Çetinkaya’nın eğitim uçuşu sırasında Serkan Özcezarlı’yla hayatını kaybettiğini öğrendim.

Üzüntüm büyük.

Ailelerine başsağlığı diliyorum."

29/10/2019 20:23
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TAGS: Tolga Çevik, uçak kazası, Hakan Çetinkaya, Serkan Özcezarlı, haber, kıbrıs
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