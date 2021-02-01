Tolga Ciğerci, Fenerbahçe’den ayrıldı

Bu sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de 4 lig maçında forma giyen Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedildi.

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01/02/2021

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Tolga Ciğerci, Fenerbahçe’den ayrıldı

Fenerbahçeli futbolcu Tolga Ciğerci’nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Fenerbahçe, Tolga Ciğerci’nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Futbol A Takımımızın oyuncularından Tolga Ciğerci ile olan sözleşmemiz, karşılıklı anlaşmayla feshedilmiştir. Kendisine hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”

Tolga’nın Başakşehir ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

01/02/2021 15:52
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TAGS: Tolga Ciğerci, Fenerbahçe
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