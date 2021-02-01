Tolga Ciğerci, Fenerbahçe’den ayrıldı
Bu sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de 4 lig maçında forma giyen Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedildi.
01/02/2021
Fenerbahçeli futbolcu Tolga Ciğerci’nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
Fenerbahçe, Tolga Ciğerci’nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Futbol A Takımımızın oyuncularından Tolga Ciğerci ile olan sözleşmemiz, karşılıklı anlaşmayla feshedilmiştir. Kendisine hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”
Tolga’nın Başakşehir ile sözleşme imzalaması bekleniyor.