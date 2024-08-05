Tolga Keçeli'nin Annesinden Yürek Burkan Paylaşım

Ambulans kaçırma olayı ile gündeme gelen 31 yaşındaki Tolga Keçeli'nin annesi Selma Keçeli yürek burkan paylaşım yaptı.

Tolga Keçeli'nin annesi Selma Keçeli, oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirterek yaşadıkları zorlukları anlattı.

"Tolga, askere gidene kadar sigara bile içmemiş, kimseye saygısızlık yapmayan ve herkes tarafından çok sevilen bir genç olarak yaşadı," diyen Selma Keçeli, "Ta ki uyuşturucu denilen bu illetle tanışana kadar," şeklinde konuştu.

Acılı anne, yetkililere seslenerek, "Sizlere yüreği yanmış bir anne olarak yalvarıyorum, ZORUNLU TEDAVİ uygulamasının yasallaşmasını istiyorum," ifadelerini kullandı.

Selma Keçeli'nin tam açıklaması ise şöyle:

Tolga Keçeli kimdir?

1993yılında Köşklüçiflik Mah. Lefkoşa'da doğmuş bir çocuktur

Babası Cebrail annesi Selma'nın dünyaya getirmiş olduğu evlatlarından ikincisidir

Tolga annesi, babası, Keçeli ailesinin fertleri Serhatköy halkı ve arkadaşları tarafından çok sevilen bir çocuk olarak büyümüştür

Tolga askere gidene kadar sigara bile içmemiş birisidir. kimseye saygısızlık yapmayan, herkes tarafından çok sevilen bir genç olarak yaşadı

Ta ki uyuşturucu denilen bu iletle tanışana kadar...

Tolga özel bir hastanede ameliyathanede Ameliyathane Teknisyeni olarak sağlık sektöründe çalışan, iş arkadaşları tarafından çok sevilen bir genç.Ama bu illete bulaştıktan sonra ne işi, ne de eski arkadaş ortamı kalmadı. Biz ailesi olarak hep yanında olmaya çalıştık.Son nefesime kadarda oğlumun yanında olacağım.

Biz anne baba olarak üç senedir uyku uyumadan işe gittiğimiz günlerimiz çok olmuştur. Dışardan ağzına geleni konuşmak ve düşüncesizce yorum yapmak çok kolay!

Bizim neler çektiğimiz kimse bilemez. Çocuğumuzun gözümüzün önünde erdiğini görmek çok acı bir gerçektir

Bir insanin kendi evladının bu maddelerden dolayı saldırganlaşması ve bundan baş edememesi çok zor çok acınası bir durum. Çocuğu ile birlikte tatile gidememesi onunla konuşmaması onu yalnız bırakmamak için kendini eve kapaması ne demektir bilir misiniz? Mecburen iş gitmek zorunda olduğunda onu yalınız bıraktığında da uyuşturucu denilen mereti de çok kolay bir şekilde bulması ne acıdır.

Öyle bir hale geldik ki bu uyuşturucu denilen merette çok kolay ulaşılabilir olundu

Duyarlı olan herkese buradan sesleniyorum; buna son verelim lütfen!

Tüm anne babalara sesleniyorum çocuklarınızla ilgilenin onları yalınız bırakmayın bu olay bugün benim başımdaysa yarın sizlerin başına gelmeyeceğimini kim garanti edebilir?

Ben buradan KKTC devlet adamlarına ve ileri gelen vatandaşlarımıza sesleniyorum; bu güzel vatanımızı ve çocuklarımızı korumak için denetimleri artırmanızı ve çocuklarımızıa sahip çıkmanızı istiyorum.

Mecliste bulunan millet vekillerimiz bakanlarımız sizlere yalvarıyorum bu durumda olan çocuklarımızın tedavilerini kendi iradelerine bırakmayalım, lütfen ailelerin isteği üzerine zorunlu tedavi olsunlar

Sizlere yüreyi yanmış bir anne olarak yalvarıyorum ZORUNLU TEDAVİ Olayını kuruldan geçirerek yasallaşmasını istiyorum

Allahım bizim yaşadıklarımızı kimseler yaşatmasın.

Oğlumun tedaviyi kabul edip sağlığına kavuşması ailecek güzel günler yaşamak için dualarınızı bekliyorum.

Allahım benim ve herkesin evlatlarını korusun.

Bu olayda yanımda olan aileme arkadaşlarıma arayan mesaj atan medyada da yanímda olan herkese çok teşekkür ederim.