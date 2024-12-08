Tolgay: Devlet hastanelerinde bakım hizmetinde de bir adım atılsın

Gazeteci ve yazar Ahmet Tolgay, sosyal medya hesabından hasta bakımı konusunda dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek'in "Evde bakım hizmetinde yeni bir adım atıyoruz" açıklamasını değerlendiren Tolgay, devlet hastanelerindeki hasta bakımı sorunlarına dikkat çekti.

Paylaşım şu şekilde;

HASTA BAKIMI: Sağlık Bakanımız Hakan Dinçyürek "Evde bakım hizmetinde yeni bir adım atıyoruz" dedi...

Devlet hastanelerinde bakım hizmetinde de bir adım atılsın artık, ne olur!.... Hasta bakımıyla bağlantılı refakatçi sorunu hastaların da, hasta yakınlarının da kâbusuna dönüştü... Hemşireler tarafından reddedilen bu bakım hem ehil ellerde değil, hem de ehil olmayan o eller öylesine mafyalaştılar ki, dayattıkları binlerce liralık kayıt dışı faturalarla hastaların da, hasta yakınlarının da anasını ağlatıyorlar... "Bu ağlamalar ne zaman fark edilip gereği yapılacak?" sorusu halkın kafasına acıtıcı çengelini atalı çok oldu...

Sayın Başbakan Ünal Üstel'in vaat ettiği 5 yıldızlı hastane modelinin birinci gereği, işte bu çağdaş ve şefkatli profesyonel hasta bakıcılığıdır... Yasal biçimde artık kurumsallaştırılması gereken bu hizmet, reformcu dokunuşlarla yaşama geçirilmeyi bekliyor... Hem de acılı çok uzun zamandan beri.. Kaldı ki, alınan o karar bölgeseldir, tüm ülkeyi kapsamıyor... Sağlık Bakanlığı ve Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi arasında sağlık hizmetleri verilmesine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı. Bu protokol çerçevesindedir o karar...