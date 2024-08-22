Tolun: Güney Kıbrıs’ın gayrı yasal operasyonu; Kuzeye gitme, teşvik al

Haber Kıbrıs-Özel

Güney Kıbrıs’ın baskıları sonucu “Kuzey Kıbrıs işgal altında” diyerek, adaya getirdiği turistlerin KKTC’ye geçişine izin vermeyen TUİ isimli tur operatörüne tepkiler sürüyor.

Konuyla ilgili Haber Kıbrıs’a konuşan Kıbrıs Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun, Güney Kıbrıs’ın TUİ’ye “Reklam desteğimi keserim” kozunu oynadığını söyledi.

Avrupa tur operatörlerinin uzun yıllardır Kuzey Kıbrıs’a günü birlik turlar düzenlediğinden bahseden Tolun, “TUİ bunu bir adım öteye götürerek konaklamalı turizm yapmak istedi. Ancak bu durum Güney Kıbrıs’ı rahatsız etti. TUİ eğer rehberlerine operasyonları bitireceğini söylemese bu iş hasıraltı edilecekti” ifadelerini kullandı.

“Güney Kıbrıs gayrı yasal bir şekilde teşvik veriyor”

Güney Kıbrıs’ın, Larnaka Havalimanı üzerinden gelen turistler için Avrupa tur operatör şirketlerine “Reklam katkısı” adı altında teşvik verdiğini kaydeden Orhan Tolun söz konusu durumun AB yasalarına göre yasal olmadığını söyledi.

“Güney Kıbrıs, ‘Reklam vermem’ kozunu oynadı…”

Güney Kıbrıs’ın KKTC ekonomisinin büyümesinden rahatsız olduğuna değinen Tolun, “Rum hükümeti kuzeye geçen turistleri nasıl engelleriz diye düşündü. Bunu insan haklarına açısından yapamazlardı. Ancak onlar yasaklamak yerine tur operatörüne ‘Kuzeyi pazarlayacaksan reklam katkısı vermem’ kozunu oynadı.

Güney Kıbrıs’ın yabancı tur operatörlerine bu restinin karşılık gördüğünü kaydeden Tolun “Yabancı tur operatörleri hesap yaptı. Kuzey’den kazanacakları para Güney’den aldıkları paradan azdı. Bu nedenle operasyonu durdular. Güney Kıbrıs, ‘Reklam vermem’ kozu ile Kuzey ekonomisine zarar verdi.

“Günü birlik turlarda sorun olmayacak”

Güney Kıbrıs’a gelen turistlerin Kuzey Kıbrıs’a günü birlik geçişlerinde bir azalma yaşanmasını beklemediğini de kaydeden Orhan Tolun önemli olanın dünya kamuoyuna Kuzey Kıbrıs’ın haklı olduğunun gösterilmesi olduğunu vurguladı.

TUİ’nin Kuzey Kıbrıs’taki rehberlere operasyonu bitireceğini söylemesi ile gündeme geldiğine dikkat çeken Tolun “Güney Kıbrıs’ın bu adımı insancıl değildir. Toplumları yakınlaştırıcı faaliyetleri baltalamaktır” ifadelerini kullandı.