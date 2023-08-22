Tolun: Gürcistan'a var, bize yok...

KITSAB Başkanı Orhan Tolun, iç hat uygulaması beklerken, Türkiye'nin KKTC turizmine darbe vuracak son kararlarına öfkeli... Tolun, "Tavşana gösterilen havuç gibi ama bize yok… Ama anavatan, yavru vatan sözcükleri dillerden düşmez..." dedi.

Zor günlerden geçen KKTC turizmi, Türkiye'nin art arda aldığı kararlarla adeta çıkmaza girdi.

31 Temmuz'da kredi kartı ile yapılacak yurt dışı harcamalara taksit yasağı getirilmesinin şoku henüz atlatılamadan bu kez 15 Ağustos'ta Türkiye üzerinden gerçekleşecek transit uçuşlarda çoklu vize uygulaması geri geldi.

Sektör endişeli... Şu ana kadar Türkiye nezdinde yapılan girişimler ise başarıya ulaşamadı.

KKTC turizmi büyük ölçüde Türkiye’den gelen turistlere dayanıyor. Sektör temsilcileri, tatil harcamasını taksitlendiremeyenlerin KKTC'ye gelmekten vazgeçme olasılığının yüksek olduğunu belirtiyor.

Türkiye'nin vize uyguladığı ülkelere KKTC için çift yönlü transit vize talebi ise sadece bu ülkelerden gelecek yolcuları değil, KKTC'de eğitim gören, iş yapan ve ikamet edenleri de doğrudan ilgilendiriyor. 250 euroluk transit vize ücreti büyük sorun...

Ayrıca, yıllardır talep edilen iç hat uygulaması da beklemede...

MYK Haber, tüm bu gelişmeleri Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun'a sordu. Tolun, alınan kararlara öfkeli, turizm sektörünün ve ülke ekonomisinin ciddi yaralar alacağını vurguluyor. Türkiye kadar hükümete de sitem dolu.

KITSAB Başkanı Orhan Tolun

"TAKSİT YASAĞI DOĞRUDAN BİZE ‘KIBRIS’A GİTMEYİN’ DEMENİN BAŞKA BİR YOLUDUR"

Tolun, önce taksit yasağını ve yaratacağı olumsuzlukları anlattı:

"Bu yurt dışı taksit yasağı Türkiye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) almış olduğu karardır. Bu karardan önce yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde 6 taksit yapılabiliyordu. BDDK’nın aldığı son kararlar taksitlendirme tamamen kaldırıldı. Kıbrıs da bu işin içine dahil edildi, yurt dışı sayılmış oldu. Türkiye’den herhangi bir şekilde Kıbrıs’a gelmek amacıyla bilet alacak olan kişilerin taksitlendirmeleri ortadan kaldırılmış oldu.

Bu elbetteki Türkiye’deki bankaları korumak, Türkiye’deki parayı korumak amacıyla alınmış olabilir. Ama Kıbrıs’ta kullanılan para Türk parasıdır. Yabancı para değil ki dışarıya çıksın? Bu para zaten Türkiye’ye kayıtlı havayolu şirketlerine gider, yabancı havayolu şirketlerine giden para değil ki.

Bu karar doğrudan doğruya bize bir darbedir. Doğrudan bize ‘Kıbrıs’a gitmeyin’ demenin başka bir yoludur. Tatile gelen ailelerin tatil ücreti 60-70 bin liradan aşağıya değildir. Sadece biletleri alsanız en az 20 bin lira TL bir paradır. Şu an da biletlerde indirim yapılmış olmasına rağmen… Bu para zaten Türkiye’de kalacak.

Gerekeni söyledik. KKTC olarak girişimde bulunuldu ancak bir sonuç alamadık."

"TAVŞANA GÖSTERİLEN HAVUÇ GİBİ AMA BİZE YOK… AMA ANAVATAN, YAVRU VATAN SÖZCÜKLERİ DİLLERDEN DÜŞMEZ"

KITSAB Başkanı Orhan Tolun, yıllardır talep ettikleri iç hat uygulaması konusunun da hala çözümlenememiş olmasına tepki gösteriyor ve acı sözler sarf etti:

"İç hat uygulaması talep ettik. Bu iç hat uygulamasında vergiler azaltılsın dedik. Seyahat olsun… 8 yıldır, bu iç hat uygulaması sözcüğünü söyleyen benim. 8 sene uğraştık, bu yıl içerisinde öğrendik ki Batum (Gürcistan) iç hat uygulamasına alındı. 'Gürcistan’a iç hat uygulaması oldu' diye konuşuldu. Hani bize? Tamam size de! Ama yok… Tavşana gösterilen havuç gibi ama bize yok… Ama anavatan, yavru vatan sözcükleri dillerden düşmez. İki devlet bir millet sözcükleri dillerden düşmez. Ama bu konu böyle hassas."

"TRANSİTTE VİZE NEDEN İSTENİR ALLAH AŞKINA… "

Orhan Tolun, bunlar yetmezmiş gibi 15 Ağustos'ta aniden başlatılan çoklu vize uygulamasının kendilerinde şoke etkisi yarattığını belirterek, şunları şöyledi:

"Bu konular devam ederken bir baktık ki Türkiye İçişleri Bakanlığı bir genelge yayımladı. Bu genelge de 15 Ağustos’ta yayımlandı, yürürlüğe kondu. Nasıl olur bu? İnsanlar bir ay öncesinden biletini aldı. Yarın uçacak, insanlar yollarda kaldı. İnsanlar ülkeye gelemez oldu. Nedir bu istenilen? Türkiye’nin vize uyguladığı 57 tane ülke var. Türkiye diyor ki; Benim vize uygulamasına tabi tuttuğum ülkeler, Kıbrıs’a gideceklerinde, transitten bile geçeceklerse vize alacaklar da gelecekler...

Transitte vize neden istenir Allah aşkına… Ben bir ülkeye gideceğim transitten gideceksem ne vizesi? Arabayla gideceksem transit vize alırım. Havayolunda transitte vize dahi uygulanmaz başka ülkelerde ama Türkiye dedi ki; Bundan sonra Kıbrıs’a gidecek olanlar da transit bile geçecek olsalar vize isterim. Kıbrıs’tan dönüşte yine vize isterim. Yani multiple (çoklu) vize almak bugün 250 euro… Bugün 7 bin 500 TL’dir. Nasıl olacak. 2 kişilik aile -gidiş/dönüş- gelecek, ayrıca vize parası ödeyecek Kıbrıs’a gelmek için. Onu bırakın bu vize internet üzerinden de alınmaz. Özellikle birçok ülke bizzat başvurmak zorundadır. Bugün herhangi bir ülkeden gitsin vize alsın 3-4 gün beklesin. İnternetten vize alabilse hadi kısmen tamam diyelim o da yok."

"YETKİLİLERİN BU KONULARI ORTADAN KALDIRACAKLARINI GÖREMEDİK BUGÜNE KADAR"

KITSAB Başkanı Orhan Tolun, alınan bu kararı kınarken, KKTC'li yetkililerin duyarsız kaldığından yakındı:

"Gerçekten üzücü bir olay. Hangi amaçla alındı? Kıbrıs’a gelecek, vize uygulamasına tabii tutulacak. Üstelik de çift vize alacak, 250 euro ödeyecek. Bu hakikaten kabul edilebilecek söylenebilecek bir şey değil. Bu nedenle bunu kınıyoruz. Bunun başka izahı yok, savunulacak bir şey de değil. Bunun insan kaçakçılığıyla falan da ilgisi yoktur. İnsan kaçacaksa multiple (çoklu) vize de alsa geçecek.

Turizm Bakanlığı’na ilettik. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na da ilettik. Başbakanlık’a da ilettik. Onlardan bekliyoruz. Turizm Bakanlığı, "Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı (Cevdet Yılmaz) gelecek, onunla konuşacağız.' dediler. Ulaştırma Bakanı (Erhan Arıklı) 'İlgileneceğiz.' dedi. Bu konuda bizim yetkililerin ısrarcı olup bu durumları düzeltebilecek bir seviyede toplantı yapacaklarını, iki devlet iki cumhuriyet arasında bu konuları ortadan kaldıracaklarını göremedik bugüne kadar."

"BİRİLERİ SANKİ 'KIBRIS’A TURİST GİTMESİN' DERCESİNE BU KARARLARI ALIP UYGULAMAYA KOYUYOR"

Orhan Tolun, bu kararların neden olacağı olumsuzluklara şöyle dikkat çekti:

"Taksit konusu, iç hat uygulaması konusu bu konular, Kıbrıs’a geldiği zaman ketum olmaz, olmuyor, konuşulamıyor, çözülemiyor. Bu ülkeye gelmeyin de nereye giderseniz gidin misali, böyle bir durum ortaya çıktı. Böyle durum olunca öğrenci vize alacak, gelemez. Turisti bıraktık, öğrenci gelemez. Burada bir tek casinoların kendi gayretleriyle bulduğu müşteri varsa buraya getirmek istiyor. Onun vizesini casino çıkaracak, kendisi verecek getirecek. Onun dışında oteller bunu veremezler mümkün değildir.

Bu ülkelerden turist ve öğrenci beklemeyin. Bu ülkelerden sağlık turizmi için gelecek olan insan beklemeyin. Bu ülkelerden sağlık turizmi açısından da çok önemli sayısı yolcu geliyordu, insan geliyordu. Şimdi bunu da yapamayacaklar. Birileri sanki Kıbrıs’a turist gitmesin dercesine bu kararları alıp uygulamaya koyuyor. Bu kadar basit.

Bu .oklu vize kararı, KKTC'ye gele yolcuların yüzde 20-25'ini kapsayan bir konudur. 2 milyon yolcu varsa bu yolcuların 300-400 binini etkileyecektir."

Ramazan Adnan - www.mykibris.com