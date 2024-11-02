Tom Cruise, 34 yıl sonra aynı rolü canlandıracak

Tony Scott imzalı Yıldırım Günleri (1990) filminin devamı geliyor. Filmin başrolünde yer alan Tom Cruise'un ise devam filminde rol alacağı iddia edildi. Top Gun: Maverick başarısıyla uzun süre adından söz ettiren yıldız ile görüşmelerin yapıldığı belirtildi.

Kaynaklara göre, "Top Gun: Maverick" filminin de yapımcılığını üstlenen Bruckheimer de projeye geri dönebilir.

YILDIRIM GÜNLERİ HAKKINDA

Film, yeni bir NASCAR takımına alınan bir yarışçı Cole Trickle'ın maceralarını konu alıyor. Cruise, Cole'a aşık olan bir beyin cerrahını canlandırarak Hollywood'daki ilk çıkışını yapan Nicole Kidman ile bu filmde tanıştı.

DICAPRIO'YA ÖDÜL KAZANDIRAN YÖNETMEN

Cruise'un gelecek projeleri arasından Görevimiz Tehlike 8 ve yönetmen Alejandro G. Iñárritu'nun yeni filmi yer alıyor. Birdman veya Cahilliğin Umulmayan Erdemi, Babil, Biutiful, 21 Gram gibi yapımlarla tanınan yönetmenin Diriliş (The Revenant, 2016) filmi, başrolündeki Leonardo DiCaprio'ya ilk Oscar'ını kazandırmıştı.