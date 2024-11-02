Tom Cruise, 34 yıl sonra aynı rolü canlandıracak
Adrenalin tutkusu ve sinemaya olan sevgisiyle bilinen Hollywood'un ünlü ismi Tom Cruise'un yeni projesi belli oldu.
02/11/2024
Tony Scott imzalı Yıldırım Günleri (1990) filminin devamı geliyor. Filmin başrolünde yer alan Tom Cruise'un ise devam filminde rol alacağı iddia edildi. Top Gun: Maverick başarısıyla uzun süre adından söz ettiren yıldız ile görüşmelerin yapıldığı belirtildi.
Kaynaklara göre, "Top Gun: Maverick" filminin de yapımcılığını üstlenen Bruckheimer de projeye geri dönebilir.
YILDIRIM GÜNLERİ HAKKINDA
Film, yeni bir NASCAR takımına alınan bir yarışçı Cole Trickle'ın maceralarını konu alıyor. Cruise, Cole'a aşık olan bir beyin cerrahını canlandırarak Hollywood'daki ilk çıkışını yapan Nicole Kidman ile bu filmde tanıştı.
DICAPRIO'YA ÖDÜL KAZANDIRAN YÖNETMEN
Cruise'un gelecek projeleri arasından Görevimiz Tehlike 8 ve yönetmen Alejandro G. Iñárritu'nun yeni filmi yer alıyor. Birdman veya Cahilliğin Umulmayan Erdemi, Babil, Biutiful, 21 Gram gibi yapımlarla tanınan yönetmenin Diriliş (The Revenant, 2016) filmi, başrolündeki Leonardo DiCaprio'ya ilk Oscar'ını kazandırmıştı.02/11/2024 22:06