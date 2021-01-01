Ünlü oyuncu Tom Hanks, “Elvis Presley” filmi için saçlarını kazıttı. Hanks, film için Avustralya'da olduğunu ve filmde Presley'in menajeri Tom Parker'ı canlandıracağını söyledi.

BBC yayını The Graham Norton Show'un yeni yıl programına şapkasıyla katılan Hanks, "Size Albay Tom Parker'ı canlandırmak için sahip olmam gereken korkunç tıraşı göstereyim. Şuna bak korkunç... Bunu görüyor musun? Şuna bak! Sadece çocukları korkuttum. Özür dilemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Baz Luhrmann tarafından çekilen "Elvis" isimli filminde rock yıldızı Elvis Presley'i ABD'li aktör ve şarkıcı Austin Butler canlandırıyor. Genç aktrist Olivia DeJonge ise Presley'in eşi Priscilla Presley'i oynuyor. Warner Bros. Pictures yapımı olan filmin 5 Kasım 2021'de vizyona girmesi planlanıyor.

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01/01/2021 12:15