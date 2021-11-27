Tomgüsehan çifti, 100 poşet çöp toplamak için çıktıkları projeye devam ediyor  

Sırlar Adası ve Ada Karanlığı romanının yazarı Dr. Turgül Tomgüsehan ve ailesi, 100 poşet çöp toplamak için başlattıkları sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Turgül Tomgüsehan ve eşi Nermin Tomgusehan, arkadaşları ile birlikte bugün Karaoğlanoğlu bölgesinde toplam 17 poşet çöp topladı.

Başlatılan hareket sosyal medyada da dikkat çekerken birçok kişi projeye destek veriyor.

Tomgüsehan çiftinin “Temiz ülke temiz toplum” ilkesi ile yola çıktıkları proje kapsamında toplam 92 poşet çöp toplandı. Proje kapsamında 100 poşet çöp toplanacak.

Dr. Turgül Tomgüsehan bugünkü etkinliğin ardından “Yüz poşet çöp poşeti toplama projemize bugün 17 poşet daha ekleyerek 92 ye ulaştık. Katkı koyan değerli dostum Hamit Aygın’a, bizi desteklemeye Esentepe’den gelen Yakup Genç’e bizi çöp toplarken görüp gelen Ahmet kardeşimize çok teşekkür ederiz… Hedef 100 poşet. Ana hedef tertemiz yaşanabilecek her türlü pislikten arındırılmış bir ülke” ifadelerini kullandı.

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27/11/2021 16:51