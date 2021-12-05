Tomgüsehan çifti anlamlı etkinliğini tamamladı…

Sırlar Adası ve Ada Karanlığı romanının yazarı öğretim görevlisi Dr. Turgül Tomgüsehan ve eşi Nermin Tomgüsehan, 100 poşet çöp toplamak için başlattıkları sosyal sorumluluk projelerini tamamladı.

“Temiz ülke temiz toplum” ilkesi ile yola çıktıkları proje kapsamında toplam 119 torba çöp toplandı.

Çift, dün projenin son etkinliğinde Karaoğlanoğlu Halk Plajı bölgesinde 27 poşet çöp topladı.

Projenin tamamlanmasının arından kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Dr. Turgül Tomgüsehan, ailesi ile çıktıkları bu yolda “Temiz ülke temiz toplum” ilkesini benimsediklerini kaydederek hafta sonları ayırdıkları bir iki saatle küçük bir fark yarattıklarına dikkat çekti.

“Daha güzel bir ülke yaratmak bizim elimizde” ifadelerini kullanan Tomgüsehan “Ne çöpler bitti ne de bizim enerjimiz. Bu ülkeye bağlı kaldıkça bu ülkeyi sevmeyi devam ettikçe devam edeceğiz…” dedi.

Dr. Turgül Tomgüsehan’ın açıklaması şöyle:

“Evet… 100 adet çöp poşeti toplama projemizi bugün sonlandırdık. 92 adet olan toplam poşetin üzerine 27 tane daha toplayarak toplanda 119 adet çöp poşeti toplamış olduk.. bitti mi? Elbette ki hayır. Ne çöpler bitti ne de bizim enerjimiz. Bu ülkeye bağlı kaldıkça bu ülkeyi sevmeyi devam ettikçe devam edeceğiz...

Biz toplasak da başkaları atar demek kolaycı bir yaklaşım ve aslında kaçamak bir duruş...

İşte size örnek Tomgüsehan ailesi olarak 100 poşet toplama projesi ile çıktığımız bu girişim de 119 poşeti topladık.

Sadece hafta sonları ayırdığımız bir iki saat ile küçük bir fark… Daha güzel bir ülke yaratmak bizim elimizde.”

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05/12/2021 12:31