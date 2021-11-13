Tomgüsehan çifti toplam 75 poşet çöp topladı

Sırlar Adası romanının yazarı Dr. Turgül Tomgüsehan ve ailesi KKTC’yi temiz bir ada haline getirmek için başlattıkları proje kapsamında çöp toplama etkinliklerine devam ediyor.

Turgül Tomgüsehan ve eşi Nermin Tomgüsehan bugün Karaoğlanoğlu bölgesinde 12 poşet çöp toplayarak toplam topladıkları çöp poşeti sayısını 75’e çıkarttı.

Dr. Turgül Tomgüsehan, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada KKTC’nin en önemli problemlerinden birinin çevre sorunu olduğuna dikkat çekerek “Bu vatan bizim, sadece biz sahip çıkabiliriz” dedi.

Dr. Turgül Tomgüsehan’ın açıklaması şöyle:

"Evet, Ailece 100 adet çöp poşeti toplama projemizde bir günü daha tamamladık. Ben, Eşim ve küçük oğlumuz Tarkan toplam 12 adet çöp poşeti toplayarak toplam topladığımız poşet sayısını 75’e çıkardık . Güzel olan sevgili Tolgay Akkeleş abimiz yine yanımızdaydı. Geç de olsa bize desteğe gelen iş adamı Saim Karamahmutoğlu ve küçük kızı Gökçe Karamahmutoğlu’na teşekkür ederiz. Adamızda klip çekmek için bulunan sanatçı ve bestekar Karadeniz’in sevilen ismi sayın Hızır Acil beyfendiye katkıları için teşekkür ederiz ve değerli meslektaşım Metin Berk Develioglu ellerine sağlık. Onlar biraz geç gelselerde topladıkları 5 torba çöp ile bugün toplamda 17 adet çöp poşeti dolduruldu.. bu vesile ile bu etkinliği 15 Kasım Cumhuriyet bayramımızda vatanımız olan KKTC ye sahip çıkan herkese armağan ediyoruz.. bu vatan bizim .. sadece biz sahip çıkabiliriz.."

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13/11/2021 18:06