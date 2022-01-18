Tonga’daki yanardağ faciasında can kaybı artıyor

Güney Pasifik'teki ada ülkesi Tonga'da meydana gelen su altı yanardağı patlaması sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tonga hükümeti tarafından faciaya ilişkin yapılan ilk açıklamada, 65 yaşında bir kadın, 49 yaşında bir erkek ve İngiliz vatandaşı Angela Glover’ın patlama sonrası meydana gelen tsunamide hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, Tonga’ya bağlı küçük bir adadaki evlerin tamamen yıkıldığı diğer bir ada da ise sadece 2 evin yıkılmadığı bildirildi. Su rezervinin volkanik külden ciddi şekilde etkilendiği kaydedilen hükümet açıklamasında, uçuşların geçici olarak durdurulduğu aktarıldı.

İnternet’e erişimin henüz sağlanamadığı ada ülkesinde, bazı noktalarda telefon hatlarının çalıştığı ifade edilirken, iletişim hatlarının onarılması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Adada iletişim sıkıntıları yaşandığı için hayatını kaybedenlerin sayısının daha fazla olmasından endişe ediliyor. Patlamanın ardından hava limanı pistinin volkanik kül ile kaplanması nedeniyle yardım uçakları da ülkeye ulaşamıyor. Gönüllüler yardım uçaklarının piste inebilmesi için hava limanındaki temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Tonga’nın Hunga Ha’apai Adası’nda Cumartesi günü su altı yanardağı patlaması meydana gelmiş, Kanada, Avustralya, ABD, Şili, Peru, Ekvador, Yeni Zelanda, Fiji ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkede tsunami uyarısı yapılmıştı.

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18/01/2022 18:22