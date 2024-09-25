Topal geleneği bozmadı…

2023 Gelir Yılı Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi beyanları Resmi Gazete'de yayımlandı. “Gerçek kişi” beyanlarına, vergi yatırımları sıralamasında ilk sırasında yine gelenek bozulmadı ve Tahir Topal yer aldı.

Topal Topal 2023 yılında 36,149,685.84 TL vergi öderken Topal’ı Gaye Boyacı Menteş 7,096,884.01 TL ile takip etti. Burak Beşel ise 6,473,179.06 TL vergi ödedi.

Listede ilk 5’te yer alan Turgay Ersalıcı 4,604,470.80 TL, Mustafa Hacıali ise 4,080,000.00 TL vergi ödedi.