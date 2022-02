Topal: Her başarı güçlü bir ekip çalışmasının sonucudur

Serena Group Direktörü Emine Topal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Serena Group'un kuruluşunun 30. yılını kutladı. Topal paylaşımında, ''Eşimle,4 yaşındaki kızım ve 5 aylık kızımla çıktığım bu yolda bir çok zorluklara mücadele ettik. Şimdi yine eşimle,2 kızımla, 2 damadımla, 4 torunumla ve en önemlisi 300 kişilik bir ekiple devam etmekteyiz. Birlikte el ele çalıştığımız ve başarıdan başarıya koştuğumuz daha nice yıl dönümlerine...'' ifadelerini kullandı.

Serena Group Direktörü Emine Topal'ın yaptığı paylaşım şöyle:

Serena Group'un kuruluşunun 30.uncu yılını kutlamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. 2 Subat 1992 yılında, Eşimle,4 yaşındaki kızım ve karşımdaki 5 aylık kızımla çıktığım bu yolda bir çok zorluklara mücadele ettik.Simdi yine Eşimle,2 kızımla, 2 damadımla, 4torunumla ve en önemlisi 300 kişilik bir ekiple devam etmekteyiz. " HER BAŞARI HUZURLU BIR ORTAMDA GÜÇLÜ BIR EKIP CALISMASININ SONUCUDUR."Bu yuzdenen büyük hedeflere birlikte ulaşıyoruz.Cunku biz her zaman en iyisini yapmaya çalışan, sizlere hizmet vermeyi hedefleyen bir ekibiz. Ama tesekkurlerin en büyüğü siz değerli halkımıza. Bize güvendiğiniz için, bize her konuda destek olduğunuz için, kendimizi geliştirmemiz için bize yol gösterdiğiniz ve en önemlisi bize inandığınız için teşekkür ederiz. SERENA GROUP"UMUZUN 30. YIL Dönümünü kutlamamizi sağlayan en büyük iki etken"GUCLU BIR EKIP VE SIZ DEĞERLİ HALKIMIZDIR. Birlikte el ele çalıştığımız ve başarıdan başarıya koştuğumuz daha nice yıl dönümlerine.....

02/02/2022 13:53