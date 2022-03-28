Topaloğlu: Akaryakıttan su ve farklı kimyasal maddeler çıkıyor

Topaloğlu, son zamanlarda toplu taşıma araçlarının enjektör ve pompalarında arızalar meydana geldiğine de işaret ederek, "Akaryakıttan su ve farklı kimyasal maddeler çıkıyor" dedi.

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28/03/2022

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Topaloğlu: Akaryakıttan su ve farklı kimyasal maddeler çıkıyor

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, akaryakıtın kalitesiyle ilgili açıklama yaptı. 

Fuat Topaloğlu ülkeye gelen akaryakıtın rafineriye boşaltılmadan, gemide denetlenmesini istediklerini belirtti.

Topaloğlu, son zamanlarda toplu taşıma araçlarının enjektör ve pompalarında arızalar meydana geldiğine de işaret ederek, "Akaryakıttan su ve farklı kimyasal maddeler çıkıyor" dedi.

"HANGİ KALİTEDE AKARYAKIT KULLANDIĞIMIZI BİLMEK İSTİYORUZ"

 Kar-İş olarak hangi kalitede akaryakıt kullandıklarını bilmek istediklerini ifade eden Topaloğlu, az mesafede çok yakıt yaktıklarını, bunun da yakıtın kalitesini gösterdiğini söyledi.

İlgili kişilere çağrısını yineleyen Topaloğlu, gemide denetimin başlaması gerektiğini, ödedikleri akaryakıt ücretinin yanında, ciddi miktarda parça fiyatı da ödemeye başladıklarını kaydetti.

 

 

28/03/2022 15:43
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TAGS: Kariş, topaloğlu, akaryakıt
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