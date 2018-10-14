Topaloğlu: Çakallar TOL’dan uzak dursun

Türk Ocağı Limasol, Doğan Türk Birliği derbisini kazanarak, lige büyük bir moralle başlarken, ardarda gelen BÜY, MTG ve son yaşanan Cihangir mağlubiyet camiada moralleri alt- üst etti.

Mağlubiyetin ardından Osman Dinler ile Radyo Futbol programına katılan TOL teknik patronu Hasan Topaloğlu, adeta öfke patlaması yaşadı. Topaloğlu, kendi istifasını bekleyen ve TOL camiası içerisinde başarısız olmasını isteyen “çakalların” olduğunu belirtti.

Bu çakalların “meslektaşı” olduğunu açıklayan Topaloğlu, “Kimse istifamı beklemesin. TOL’un başarısız olmasını ve görev almayı bekleyen teknik adamlar, bu işi adeta ayağa düşürdü.

Camiayı olduğu durumdan kurtarmak İçin istifam gerekirse, bunu da ben yaparım, çakalların çabalarına gerek yok” dedi. Topaloğlu, yönetim ile konuşarak gerekli tedbirleri alacağının da altını çizdi.