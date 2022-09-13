Topaloglu Gece Maçında Anılıyor

Geleneksel olarak düzenlenen Attila Topaloğlu Anı Kupası 14 Eylül Çarsamba gecesi 22.kez oynanıyor. 

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13/09/2022

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Topaloglu Gece Maçında Anılıyor

Geleneksel olarak düzenlenen Attila Topaloğlu Anı Kupası 14 Eylül Çarsamba gecesi 22.kez oynanıyor. 

Futbola gerek hakemliği gerekse MHK Başkanlığı ve hakem eğitmeni olarak büyük iz birakan merhum Attila Topaloglu anı maçı Gönyeli ile Düzkaya  takımları arasında oynanacak. 

Ülke sporuna birçok dalda büyük hizmetler veren Merhum Attila Topaloğlu için geleneksel olarak düzenlenen anı maçı 14 Eylül Çarsamba saat 19.00’da Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanacak. 

Gönyeli ile Düzkaya lig öncesi son ciddi sınavlarını Attila Topaloğlu anı maçında verecek.  

Düzkaya takımını merhumun oğlu Hasan Topaloğlu  çalıştırıyor.

13/09/2022 12:32
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TAGS: Attila Topaloğlu Anı Kupası
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