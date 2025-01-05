Topaloğlu Lefke’de

Süper Lig’de başarılı bir ilk yarı geçirerek ligi beşinci sırada tamamlayan Lefke’de teknik direktör Çağan Çerkez ile yolların ayrılmasından sonra göreve Hasan Topaloğlu getirildi.

Çerkez’in ayrılmasından sonra Adnan Doğruyol başkanlığında toplanan Lefke yönetimi göreve daha önce de takımda görev yapan teknik direktör Hasan Topaloğlu ile anlaşmaya vardı.

Başkanı olduğu Antrenörler Derneği kafilesi ile Antalya’da bulunan Topaloğlu adaya döndükten sonra Lefke için ara transfer çalışmasına başlayacak.