Topaloğlu Yeniden Aday..!

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği 8 Ekim Salı akşamı olağanüstü genel kurulunu gerçekleştiriyor. Hasan Topaloğlu yeniden başkanlığa aday oldu

30 Eylül 2022'de gerçekleşen olağanüstü genel kurulda Başkan seçilen Hasan Topaloğlu ve yönetimi 2 yıllık görev süresini tamamladı.

2 yıllık görev süresinde yaptığı icraatlar ve seminerler ile takdir toplayan Topaloğlu ve yönetimi yeni dönemde de göreve talip oldu .

Salı akşamı KKTFAD Lokalinde gerçekleşecek olan olağanüstü genel kurulda şu anda tek aday olan Topaloğlu başvurusunu bugün genel sekreter Hişam Terazi'ye yönetim kurulu üyeleri Erman Çelik ve Hasan Özkan eşliğinde yaptı.

Başkanlık başvurusu yarın saat 17.00' de sona erecek.