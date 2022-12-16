Topaloğlu’na 5 maç ceza

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 10-11 Aralık 2022 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI Ali Öztürk (Cihangir GSK)

2 Maç Emre Çam (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

1 Maç Ozan Yetgin (Cihangir GSK)

1 Maç Salih Can Gül (Doğan Türk Birliği)

1 Maç Adem Uçar (Hamitköy ŞHSK)

1 Maç Arda Yıldız (Çetinkaya TSK)

1 Maç Muhammet B. Aykut (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

1 Maç Rıdvan Aşan (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

1 Maç Michael Mahmut Çayırcı (Baf Ülkü Yurdu)

1 Maç Nevzat Çayan (Binatlı YSK)

1 Maç Murat Gertik (Düzkaya KOSK)

2 Maç Ertu Gazi (Miracle Karşıyaka ASK)

2 Maç Saadettin Özinançlı (M. Hacıali Yılmazköy SK)

1 Maç Anıljan Jorayev (Ünimar Maraş GSK)

1 Maç Fuat Aziz Baycanlı (İncirli SK)

2 Maç Samet Aktürk (M. Hacıali Yılmazköy SK)

2 Maç Cengizhan Kurt (M. Hacıali Yılmazköy SK)

1 Maç Cuma Ali Güngör (M. Hacıali Yılmazköy SK)

1 Maç Hüseyin Tur (Pera L. Gençler Birliği SK)

2 Maç Muhammet Salih Sevim (Ünimar Maraş GSK)

1 Maç Kutlu Önal (Girne Halk Evi)

3 Maç Kayra Gülevi (Yenierenköy TSK)

3 Maç İbrahim Filik (Doğukent SK)

1 Maç

Erdoğan Gökbulut (Baf Canbulat SK)

1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ Doğuş Civisilli (Pera L. Gençler Birliği SK)

1 Maç Hüseyin Ataöğün (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR Mehmet Erol (Mağusa Türk Gücü) Baran Derin (Mağusa Türk Gücü) Mustafa Kemal Atlar (Doğan Türk Birliği) Mehmet Yapıcıel (Cihangir GSK) Andaç Aşık (China Bazaar Gençlik Gücü TSK) Mustafa Karşılı (Mesarya SK) Murat Yiğen (Dörtyol SK) Devrim Erdoğan (Yenierenköy SK) Mustafa Oğur (Mormenekşe GBSK) Sertan Bulut (Pera L. Gençler Birliği SK) Fevzican Şahin (Ünimar Maraş GSK)

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 10.12.2022 tarihinde Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda, 17766 maç numarası ile AKSA 1. Lig’de Düzkaya KOSK ile Miracle Karşıyaka ASK arasında oynanan maç sonu yaşanan olaylarla ilgili olarak Düzkaya KOSK Teknik Direktörü Hasan Topaloğlu ile Miracle Karşıyaka ASK Başkanı Umut Düzdaban KTFF Disiplin Talimatı’nın 41. ve 44. maddelerince yine gözlemci raporu ve Miracle Karşıyaka ASK Başkanı Umut Düzdaban’ın şikâyeti ile değerlendirilmek üzere Kurulumuza sevk edilmiştir. Her iki taraf da kurulumuza gelerek kendilerini şahsen savunmuşturlar.

Öncelikle Miracle Karşıyaka ASK Başkanı Umut Düzdaban özetle, Düzkaya KOSK Teknik Direktörü Hasan Topaloğlu’na maç tansiyonu içerisinde küfrettiğini, bu küfrü 44. dakikada ve/veya her hâlükârda devre arasından önce ettiğini kabul etti. Akabinde maç sonunda Düzkaya KOSK Teknik Direktörü Hasan Topaloğlu’nun kendisinin yanına gelerek boğazından tuttuğunu, küfrettiğini, annesi yanında olmasına rağmen annesine küfrettiğini olaylar uzamasın diye karşılık vermekten kaçındığını, araya giren kişiler ayırmaya çalışırken, Hasan Topaloğlu’nun tekme attığını, oradaki kişi ve polislerin onları ayırdığını ifade etti.

Düzkaya KOSK Teknik Direktörü Hasan Topaloğlu ise, sıfatı nedeni ile kavgaya girmediğini kendisine yapılan küfürlerin yanlış olduğunu anlatmak için Umut Düzdaban’ın yanına gittiğini söyledikten sonra Kurulumuza kendisine yönelik yapılan küfürlerin kaydı olduğunu iddia ettiği kayıtları dinletmiş ve akabinde uygulamalı olarak Umut Düzdaban’ı nasıl ve neresinden tuttuğunu göstermiştir. Bütün şahadet, gözlemci raporu, polisten alınan bilgilendirme raporu, hastaneden temin edilen kayıt tarafından detaylıca değerlendirilmiştir. Öncelikle darp fiili ile ilgili KTFF DT’da herhangi bir tefsir yer almadığından genel olarak ceza yasası içerisindeki düzenlemelerin dikkate alınması gerekmektedir.

Her iki tarafın şahadeti de dinlendiği zaman Düzkaya KOSK Teknik Direktörü Hasan Topaloğlu’nun maç sonrası Miracle Karşıyaka ASK Başkanı Umut Düzdaban’a giderek iki eliyle tuttuğu hususu ihtilafsızdır. Yine sahada bulunan diğer kişilerin ayırmasının akabinde, Umut Düzdaban’a yönelik olarak “Gel adamsan buradayım, şimdi gel görüşelim” dediğini gözlemci raporundan tespit eder bu yönde bulguda bulunuruz. Ceza yasası uyarınca yasal olmayan bir biçimde yapılan fiili müdahale veya eylemler darp olarak tanımlanmaktadır.

Bu noktada Düzkaya KOSK Teknik Direktörü Hasan Topaloğlu’nun Miracle Karşıyaka ASK Başkanı Umut Düzdaban’ı KTFF DT Md. 44/ 1 c. ‘yi ihlal etmesi nedeniyle 44/1 c uyarınca 3 (Üç) maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası verilmesine, yine Miracle Karşıyaka A.S.K. Başkanı Umut Düzdaban’a yönelik sarf ettiği kelimeler tehdit oluşturduğundan KTFF DT md 41/1’in ihlali nedeni ile KTFF DT 41/1 c uyarınca 2 (İki) maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası verilmesine yani her iki fiil için toplam 5 (Beş) maç soyunma odasında ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası verilmesine oybirliği ile karar verilir.

Yine tüm şahadet ışığında Miracle Karşıyaka ASK Başkanı Umut Düzdaban’ın, Düzkaya KOSK Teknik Direktörü Hasan Topaloğlu’na yönelik sarf ettiği küfürler nedeni ile KTFF DT md 41/1’in ihlali nedeni ile KTFF DT md 41/1 B uyarınca 15 (On Beş) gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine oybirliği ile karar verilir.

2) 10.12.2022 tarihinde Yenierenköy 8 Ağustos Stadı’nda oynanan Yenierenköy TSK –

Girne Halk Evi AKSA A2 1.Lig müsabakasında 115899 lisans numaralı Yenierenköy TSK oyuncusu Emre Sünmez ile 114926 lisans numaralı Girne Halk Evi oyuncusu Kenan Doğu arasında yaşanan olaylar hakem ve gözlemci raporları ile sabittir. Hakem ve gözlemci raporları değerlendirildiği vakit her iki oyuncunun DT 44’ü ihlal ettiği kanaatiyle birlikte yaşanan olaylarda rol ayrımına gidilmesi gerektiğinden harekette 115899 lisans numaralı Yenierenköy TSK oyuncusu Emre Sönmez’e DT 44/1/a uyarınca 6 (Altı) resmi müsabakadan men cezası verilmesine ve 114926 lisans numaralı Girne Halk Evi oyuncusu Kenan Doğu’ya DT 44/1/a uyarınca 4 (Dört) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Bilgi ve gereği rica olunur.

Av. Gizem Bahri Soydan

Başkan

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16/12/2022 11:34