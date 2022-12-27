Topaloğlu’nun ceza indirimine ret

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Tahkim Kurulu iki konuyu görüşmek üzere toplandı. Av. Salih Irkad başkanlığında toplanan kurul aşağıdaki kararları aldı:



1) Kurul, TK-12/2022-2023 sayılı başvuruyu incelemiş olup 10 Aralık 2022 tarihinde Düzkaya KOSK – Miracle Karşıyaka arasında oynanan AKSA 1. Lig müsabakasının bitmesine müteakip soyunma odaları önünde meydana gelen Düzkaya KOSK Teknik Direktörü Hasan Topaloğlu ile Miracle Karşıyaka ASK Başkanı Umut Düzdaban arasında meydana gelen tartışma neticesinde tarafların karşılıklı küfürleştikleri ve Hasan Topaloğlu’nun sinirlerine hakim olamayarak Miracle Karşıyaka ASK Başkanı Umut Düzdaban’a fiili müdahalede bulunduğu olaylar neticesinde KTFF Disiplin kurulu Düzkaya KOSK Teknik Direktörü Hasan Topaloğlu’na 5 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübelerine giriş yasağı cezası vermiştir.

Düzkaya KOSK Teknik Direktörü Hasan Topaloğlu Kurulumuza şahsen gelerek yapmış olduğu savunmasında Miracle Karşıyaka ASK Başkanı Umut Düzdaban’ın maç esnasında ve maçtan sonra kendisine sürekli olarak küfür ettiğini, kendisinin de kızının ve akrabalarının tribünde bulunduğu bir esnada bu küfürlere maruz kaldığını, buna rağmen maçtan sonra Miracle Karşıyaka ASK Başkanı Umut Düzdaban’a “arkadaşça” omzundan tutup uyarıda bulunmak istediğini iddia etmiştir.

Maçın gözlemci raporu incelendiğinde, maçın bitiş düdüğüne müteakip sahadaki iki takım futbolcuları gergin ve heyecanlı geçen maça rağmen birbirlerini tebrik ederek sahadan ayrılmış olmalarına rağmen daha olgun tavırlar sergilemesi beklenen bir teknik direktör ve bir kulüp başkanı sinirlerine hakim olamayarak maçtan sonra birbirlerini tehdit etmiş, karşılıklı küfürleşmişler ve polis ve Doktor raporlarından anlaşılacağı üzere birbirlerine fiili müdahalede bulunmuşlar ve daha fazlasına teşebbüs etmiştirler.

Kurulumuzun meydana gelen olaylarla ilgili sorusuna karşın Hasan Topaloğlu kurulumuza “hade gel adamsan şimdi burdayım” ve hade şimdi gel adamsan” gibi tehdit içerikli sözleri sarfettiğini fakat bunu Miracle Karşıyaka ASK Başkanı Umut Düzdaban’nın sözlerine karşılık cevaben söylediğini ve tehdit olarak algılanmaması gerektiğini ifade etmiştir, küfür edip etmediği sorulduğunda ise “o an ağzımdan sinirle bazı kelimelerin çıkmış olabilir” demiş ve darp fiili hatırlatıldığında ise “ben yapmadım sadece arkadaşça omzundan tuttum, ne bileyim ben belki polis yapmıştır” “tam tersine o bana tekme attı şahitlerim var” ifadelerini kullanarak darp fiilini inkar etmiştir.

Kurulumuz, gözlemci raporu, polis raporu ve maçtan hemen sonra polis gözetiminde temin edilen Doktor raporunun varlığını ve kısıtlı dahi olsa olay anı görüntülerini ve içeriğini aksi şahadet ve rapor yokluğunda doğru olarak kabul etmek durumundadır, keza Hasan Topaloğlu yapılan iddiaları genel olarak red ve inkar dışında iddialarını ispata yönelik hiçbir belge veya ek şahadet veya maç içindeki tribünlerden yapılan küfür görüntüleri (ki varlığı ihtilaf konusu olmayan) dışında emare sunmamıştır, keza deneyimli bir Teknik adam ve Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı olan Hasan Topaloğlu’nun daha dikkatli ve daha soğuk kanlı olması gerektiği inancındayız, bu cihetle kurulumuz KTFF Disiplin Kurulunun kararına müdahalemizi gerektirecek yeni bir bulgu olmadığı ve verilen cezanın uygun ve adil olduğu gerekçesiyle Hasan Topaloğlu tarafından Kurulumuza yapılan başvurunun reddedilmesine oybirliği ile karar vermiştir.

2) Kurul, 27.11.2022 tarihinde Nihat Bağcıer Stadı’nda oynanan Düzkaya KOSK – Dörtyol SK AKSA 1. Lig müsabakasında maçın devre arasında maçın hakemine yönelik, hakaret, küfür ve tehditlerde bulunan Dörtyol SK Asbaşkanı Erhan Öztürk’e, bahsi geçen fiillerde herhangi bir hakemi darp girişimi veya saldırı fiili bulunmadığı cihetle, Disiplin Kurulu’nun vermiş olduğu 75 gün hak mahrumiyeti cezasını, Kurulumuza özür dileyip af dilediği ve pişman olduğunu dile getirdiği cihetle ve bilhassa, saldırı fiili gerçekleşmemesi sebebiyle 50 gün hak mahrumiyeti cezasına düşürülmesine oybirliği ile karar vermiştir.

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27/12/2022 10:57