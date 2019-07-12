Topaloğulları 5 gün daha tutuklu kalacak

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’ınaralarında bulunduğu dört kişinin villasında soygun gerçekleştirdiği tespit edilerek tutuklanan Aziz Topaloğulları dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Çamlıbel Polis Karakolu’ndan görevli polis memuru Salih Akyürek, zanlının 26 Haziran- 3 Temmuz tarihleri arasında Sadrazamköy’de Güzel Sokak üzerinde bulunan, dört evden hırsızlık yaptığını söyledi.

Akyürek, söz konusu evlerden birçok eşya çalındığını, çalınan eşyalardan dört televizyon, mikro dalga fırın, müzik seti, DVD, uydu alıcı, tost makinesinin zanlının tasarrufunda bulunduğunu ifade etti.

Zanlının çaldığı iki televizyonu satıp 2 bin TL para temin ettiğini kaydeden Akyürek, soruşturmanın devam ettiğini, kayıp emareler olduğunu belirterek, zanlının 5 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.