Topcan: Tiyatro her sanat dalını içinde barındırır

Tiyatro Oyuncusu ve Drama Eğitmeni Çağla Topcan Haber Kıbrıs Web Tv’de Özlem Boyar’ın hazırlayıp sunduğu Her Şeyden Biraz programına konuk oldu. Topcan, tiyatronun her sanat dalını içinde barındırdığını, bizleri duygusal açıdan geliştirirken hayatı farklı bakış açılarından değerlendirebilmemizi de sağladığını anlattı.

Yetişkinler için doğaçlama tiyatro eğitimleri başladı!

Topcan, doğaçlama tiyatronun kişiye sosyal beceriler, yaratıcı düşünce gibi kazanımlar sağladığını anlatarak, doğaçlama tiyatro eğitimlerinin Break The Routıne Drama Studio çalışmaları kapsamında yetişkinler için de başladığını duyurdu. Çağla Topcan, 4-10 yaş arası çocuklar için ise doğaçlama ve yaratıcı drama eğitimlerinin devam ettiğini hatırlattı.

10/01/2020 12:44