Topcuköy-Ardahan Yolu yarın 2,5 saat trafik akışına kapatılacak

Polis Genel Müdürlüğü, yarın 19:30-22:00 saatleri arasında Topcuköy-Ardahan Yolu’nun trafik akışına kapatılacağını duyurdu.

Polisten verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından yarın 19:30-22:00 saatleri arasında, İskele’de, 2022 Yılı Ralli Şampiyonası’nın Ardahan Özel Etabı düzenlenecek.

Belirtilen tarih ve saatlerde, Topcuköy-Ardahan Yolu geçici olarak trafik akışına kapatılacak olup, ulaşım Topcuköy köy içi yollarından sağlanacak.

Bu güzergahı kullanacak sürücülerin kendi güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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15/07/2022 14:40