Topçuköy, Bal Tadında Festivale Hazır

Adanın en köklü festivali İskele Festivali’nin yanında Kültürlerin Kaynaşması Etkinliğiyle de adada büyük ses getiren İskele Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği ile ortaklaşa düzenleyeceği, ülkenin bal ihtiyacının yüzde 25’inin karşılandığı Topçuköy’de, geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediği Bal Festivali’nin ikincisi için hazır.

2. BAL FESTİVALİ 11 KASIM CUMARTESİ GÜNÜ GERÇEKLEŞECEK

İskele Belediyesi ile Kıbrıs Türk Arıcılar Birliğinin geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediği Topçuköy Bal Festivali’nin ikincisi 11 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek. Topçuköy’de saat 10.00’da başlayıp gün boyu devam edecek festivalde halk dansları ekipleri gösteriler sunacak, yerli şarkıcılar konserleri için sahne alacak. Festivalde çocuklar için de çocuk oyun alanında eğlence olacak. Lezzetli yemeklerin, çeşitli el işlerinin ve tamamen doğal ürünlerin olacağı çok sayıdaki stantta arı ve arının yaptığı mucizevi ürünler yer alacak.

FESTİVALDE, HALK DANSLARI GÖSTERİLERİ, KONSERLER, ÇOCUK OYUN ALANI YER ALACAK

Saat 09.50’da Festival alanındaki buhurdanlığın protokolün katılımıyla yakılmasının ardından saat 10.00’da resmi açılışı gerçekleşecek 2. Topçuköy Bal Festivali, saygı duruşu ve istiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak. Açılış konuşmalarının da yapılacağı festivalde İskele Belediyesi Yıldızlar Halk Dansları Topluluğu ile Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibi gösteri sunacak. Festivalde ayrıca Retro Çalgıcıları, Çağdaş Aydaş, Yahya, Grup Traffic ve Grup Otantık konserleri de olacak.