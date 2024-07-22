Topçuköy şehitleri anıldı... Tatar: Federasyon defteri kapandı

Milli mücadele yılları ve 1974 Barış Harekâtı sırasında şehit olan 9 Topçuköylü düzenlenen törenle anıldı.

Topçuköy Şehitler Anıtı önünde yer alan anma töreni protokol sırasına göre çelenklerin anıta konulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve saygı atışının ardından tören, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu anma töreninde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının, 1878 yılından 1974 yılına kadar çektiği zulüm ve insanlık dışı muameleyi anımsatarak, üzerinden kaç yıl geçerse geçsin yaşananların unutulmayacağını kaydetti.

“Her gün dünden daha kararlı, daha güçlü ve emin adımlarla ilerleyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır. Allah hepimize; ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, huzurla yaşamayı nasip etsin” diyen Sadıkoğlu, “Tüm şehitlerin ruhu şad olsun’" diyerek konuşmasını tamamladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Topçuköy şehitlerini rahmet ve saygıyla andığını ifade ederek ,1974 öncesi Ada’da çok acılar çekildiğini ve şehitler verildiğini hatırlattı.

Kıbrıs Türk halkının yaşadığı topraklarda hakkını, hukukunu ve bağımsızlığını korumak için verdiği mücadelenin dünyada da saygı gördüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümü kutlamaları için ülkeye gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın da söylediği gibi federasyon defterinin kapandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa bunun egemen eşit iki devlet temelinde olması gerektiğini yineleyerek, “1974 öncesine dönmek bizim için intihardır” dedi ve bunun şehitlere ihanet anlamına geldiğini söyledi.

50 yıl önce Ada’ya gelen barışın Türk askerinin garantörlüğü ile devam ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Dünya ne derse desin biz asla Türkiye’nin garantörlüğünden vazgeçmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünden asla taviz vermeyeceklerinin altını çizerek, Türk askerinin Ada’daki huzur ve güvenin garantörü olduğunu sözlerine ekledi

Topçuköy şehitlerini anma töreni dua okunmasıyla son buldu.