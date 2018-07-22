Topçuköy Şehitleri bugün anılıyor

Topçuköy şehitleri de bugün düzenlenen törenle anılacak.

İskele’de gerçekleştirilecek anma töreni saat 18.30 başlayacak.

Alaminyo Şehitleri de dün akşam Değirmenlik’teki Alaminyo Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.

Törende konuşan Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, 1974 yılında Türkiye’nin müdahale ederek katliamların önlendiğini, bir devlet kurulduğunu ve 44 yıldır kan ve gözyaşının akmadığını anlattı.

Rum tarafına da seslenen Karavezirler, “gelin adamızı dünyaya örnek teşkil edecek bir barış adası yapalım” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de, Alaminyo Şehitleri’nin Kıbrıs Türk Halkının unutamayacağı büyük acılardan biri olduğunu belirttti.

Toplu katliamarın devlet töreni ile anılması gereği üzerinde duran Töre, ileriki yıllarda bu eksikliğin giderilmesi temennisinde bulundu.

Şehitlerin unutulması halinde vatan yapılan toprakların vatan olarak devam ettirilemeyeceğini kaydeden Töre, “unutmadan yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Töre, Türkiye’nin müdahalesinin olmadığı, garantilerin olmadığı bir anlaşmaya evet denmesi durumunda günün birinde 1974 öncesi yaşananların yeniden yaşanacağını belirtti.