Toplam yatırımlarda artış

KKTC İstatistik Kurumu 2023 İstatistik Yıllığı rakamlarına göre toplam yatırımların 2019 yılından itibaren beş yıllık sürede arttığı görüldü.

Yatırımlar 2019 yılında yaklaşık 4 milyar 100 milyon TL iken 2023 yılında yaklaşık 23 milyar 800 milyon TL’ye yükseldi.

Toplam yatırımlar 2020’de 4 milyar 900 milyon TL’ye, 2021’de 5 milyar 300 milyon TL’ye, 2022’de 13 milyar 976 milyon TL’ye ve 2023’te ise 23 milyar 897 milyon TL’ye yükseldi.

Toplam tüketim miktarının da yıllar içinde artış kaydettiği görüldü. 2019’da 19 milyar 822 milyon TL iken 2023’te 98 milyar TL’ye yükseldi.