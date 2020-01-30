Toplantı haftaya ertelendi!

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2020 yılının ilk asgari ücretini belirlemek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda üçüncü kez toplandı.

Elde edilen bilgiye göre toplantıda taraflar arasında uzlaşı sağlanamadı. Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun haftaya Cuma günü yeniden toplanacağı belirtildi.

Öte yandan toplantı sırasında zaman zaman tansiyonun yükseldiği ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun toplantı salonunu terk ettiği ifade ediliyor.

Kısa süreli ara verilen toplantıda bir uzlaşıya varılamadı. Asgari Ücret Saptama Komisyonu’ndan açıklama yapılmazken toplantıda pazarlığın "brüt 3604 TL, net 3135 TL" üzerinde yoğunlaştığı belirtiliyor.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgiye göre toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı’nın mevcut asgari ücrete yüzde 6 artış önerdiği öğrenildi.

Bakanlığın önerisinin her iki temsilci tarafından da reddedildiği gelen bilgiler arasında.

30/01/2020 19:00