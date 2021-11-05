Toplantıdan tarih için çerçeve çıktı, sonuç çıkmadı

Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu toplantısı sona erdi. Erken seçim tarihi ve Seçim ve Halk Oylaması Yasası ile ilgili gerçekleştirilen toplantı saat 11.50 civarında tamamlandı.

Haber Kıbrıs’ın edindiği bilgilere göre partiler seçim tarihi konusunda bir çerçevenin ortaya çıktığını ancak nihai kararın verilmediği öğrenildi.

Danışma Kurulu’nun bugün içerisinde uygun bir saatte yeniden toplanacağı kaydedildi.

Bilindiği üzere saat 13.30’da Faiz Sucuoğlu kabinesini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunacak. Danışma Kurulu toplantısının bu ziyaretin ardından yapılması bekleniyor.

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05/11/2021 11:59