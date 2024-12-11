''Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum (Değişiklik) Yasa Tasarısı'' Resmi Gazete’de yayımlandı

Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü'nün 85’inci maddesi gereğince dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.

Yasa tasarısıyla ilgili görüş ve öneriler, tasarının Resmi Gazete’de yayımlanmasını izleyen 20 gün içinde Meclis Başkanlığı'na yazılı olarak sunulabilecek.

Tasarının genel gerekçesinde; “Elzem hizmetlerde yapılacak herhangi bir grevin, gerek devletin gerekse gerçek veya tüzel kişilerin telafisi imkansız maddi kayıplara uğramasına neden olacağı ve/veya devletin veya gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetlerini telafisi imkansız bir şekilde kesintiye uğratacağı durumlarda mezkur grevin engellenebilmesini teminen bu değişiklik yasa tasarısı yapılması uygun görülmüştür.” denildi.