Toplu sözleşmelerin imzalanmasını engellemeye yönelik yasa tasarısı meclise sevk edildi

Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Devrim Barçın, Maliye Bakanlığı’nın, kamuya bağlı kurum ve kuruluşlarda imzalanacak olan toplu sözleşmelerde kendisinin olumlu uygunluk görüşü vermediği toplu sözleşmelerin imzalanmasını engellemeye yönelik yasa tasarısını meclise sevk ettiğini açıkladı.

UBP, DP ve YDP hükümetinin, toplu sözleşme düzenine son vermek istediğini Barçın, Maliye Bakanlığı’nın, kamuya bağlı kurum ve kuruluşlarda imzalanacak olan toplu sözleşmelerde kendisinin olumlu uygunluk görüşü vermediği toplu sözleşmelerin imzalanmasını engellemeye yönelik yasa tasarısını meclise sevk ettiğini belirtti.

Barçın’ın açıklaması şöyle:

UBP, DP VE YDP "HÜKÜMETİ", TOPLU SÖZLEŞME DÜZENİNE SON VERMEK İSTİYOR

İşveren pozisyonunda olmayan Maliye Bakanlığı, kamuya bağlı kurum ve kuruluşlarda imzalanacak olan toplu sözleşmelerde kendisinin olumlu uygunluk görüşü vermediği toplu sözleşmelerin imzalanmasını engellemeye yönelik yasa tasarısını meclise sevk etti.

Anayasanın 53. Maddesi Toplu Sözleşme Hakkı maddesine açıkça aykırı olan bu yasa ile örgütlü yaşama karşı yapılan bu faşist saldırıya karşı her türlü direniş de meşrudur, gereken cevabı hem bizler hem de çalışanlar ile sendikalar sizlere verecektir.