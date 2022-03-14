Toplu taşıma durdu

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14/03/2022

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Toplu taşıma durdu

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) ile Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTB), akaryakıta gelen zam nedeniyle bugünden itibaren ada genelinde toplu taşımacılığı durdurdu.

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu ile KTTB Başkanı Menteş Aytaç imzasıyla yayımlanan duyuruda, şu ifadeler yer aldı:

“Bizler, kamu taşımacılık sektöründeki iki birlik olarak; akaryakıta gelen ağır zamlardan sonra, toplu taşımacılığı icra etmemizin mümkün olmadığı konusunda konsensüs sağlayarak, 14 Mart 2022 Pazartesi tarihinden itibaren ada genelinde toplu taşımacılığı durdurma kararı aldığımızı tüm kamu oyuna duyururuz.”

14/03/2022 09:32
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TAGS: Toplu taşıma, haber, kıbrıs
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