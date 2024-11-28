Toplu Taşıma Sektöründen Zam Çağrısı: ''Geri Adım Atmayacağız''

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği As Başkanı Mehmet Özsezer, ekonomik şartların ve artan maliyetlerin toplu taşıma sektörünü zora soktuğunu belirterek zam taleplerinin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Özsezer, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bildiğiniz üzere içinde bulunduğumuz ekonomik şartlardan ve sezona başlarken ana maliyetlerimizin artmasından dolayı, mevcut tarife maliyetimizin altında kalmıştır. Temel giderlerimizin karşılanması ve içinde bulunduğumuz çıkmazı aşmamız için eylül ayından itibaren yapmış olduğumuz zam talebinin işleme alınması ve BUB’dan talebimiz olan zam kararının ilgili kurum olan izin kurulu olmamasına rağmen bir prensip kararı ile hemen hayata geçmesi gerekmektedir.

Okullar açılmadan önce MEB ile yapılan ön görüşmelerde alınan prensip kararı gereği 50/2000 yolcu taşıma tarifesine alınması gereken artışın uygulamaya konulacağı tarihe bakmaksızın okulların açıldığı günden itibaren geçerli olduğunun da sektörün geri adım atmayacağı olmazsa olmazı olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Dolayısı ile toplu taşıma sektörünün ihtiyaçlarına kulak vermeniz ve bir an önce gereği yapmanız gerektiğini hatırlatıyoruz.