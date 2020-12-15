Toplu Taşımacılar Birliği, Taşımacılık Sektörünün Desteğe İhtiyaç Duyduğunu Kaydetti

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği, taşımacılık sektörünün pandemi sürecinde en fazla mağdur olan sektör olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Menteş Aytaç tarafından yapılan yazılı açıklamada, taşımacıların halini kimsenin sormadığı savunuldu.

Pandemi nedeniyle Mart ayında taşımacılık sektörünün kapatıldığını hatırlatan Aytaç, 8 Haziran’dan itibaren açık kabul edilen sektörün taşıyacak yolcu bulamadığını belirtti.

“Ūlkede uçak yok, gemi yok, hotel yok ancak boş koltuklu turistik otobüsleri minibüsleri açık kabul eden bir zihniyet var” diyen Aytaç, geliri olmayan taşımacıların vergi, sigorta, seyrüsefer gibi tüm mükellefiyetlerini yerine getirmeleri gerektiğini anlattı.

Söz konusu mükellefiyetlere ek olarak Mart 2020 tarihine kadar büyüyen turizme karşılık, büyük borçlanmalar ile alınan otobüs ve minibüslerin kredi ödemelerinin de devam ettiğini kaydeden Aytaç, “Bu paralar nasıl ödenir soran yok, hiçbir destek yok” ifadelerini kullandı.

Bu şartlarda sektörün ne olacağını soran Aytaç, desteğe ve hibeye ihtiyaç duyan taşımacılık sektörünün ilgi beklediğini vurguladı.

Bu habere tepkiniz:



15/12/2020 16:56