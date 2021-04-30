Toplu Taşımacılar Birliği’nden Kar-İş yönetimine eleştiri

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30/04/2021

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Toplu Taşımacılar Birliği’nden Kar-İş yönetimine eleştiri

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Mehmet Özsezer, Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) yönetimini eleştirerek, yeni kurulan birliğin amacının ne olduğunu sordu.

açıklama yapan Özsezer, “Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Birliği’ni kurarak, ‘KAR-İŞ’e tüzük kurultayı yapacağız’ diye yalan beyanda bulunan yönetim üye yazıyor” iddiasında bulundu.

Özsezer, konuyla ilgili yasal sürecin ve mahkemenin devam ettiğini belirtti. 

30/04/2021 18:36
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TAGS: Toplu Taşımacılar Birliği’nden Kar-İş yönetimine eleştiri, haberkibris,
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