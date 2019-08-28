Toplu taşımada yeni dönem

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, resmi internet sitesinden tüm toplu taşıma araçlarında “ADA KART” uygulamasına geçileceğini duyurdu. ADA Kart sisteminin hayata geçmesi ile tüm toplu taşıma araçlarında para yerine elektronik ödeme sistemi kullanımı başlayacağı açıklandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından bir süredir yürütülmekte olan toplu taşıma sisteminin iyileştirilmesi ve şirketleşme çalışmalarına paralel olarak yürütülen “elektronik ödeme sistemi” çalışmasında belli bir safhaya gelindi. Ülke genelinde tüm toplu taşıma araçlarında kullanılacak yeni sistemin adı “ADA Kart” olacak.

ADA Kart sisteminin hayata geçmesi ile tüm toplu taşıma araçlarında para yerine elektronik ödeme sistemi kullanımı başlayacak. Ülke genelindeki bir çok satış noktası, gazete büfeleri, kiosklar ve benzeri noktalardan satışı ve/veya dolumu yapılabilecek ADA Kart aynı zamanda akıllı telefonlar üzerinde çalışacak aplikasyonla da hizmet verebilecek. Kullanılacak güzergah üzerindeki tarife tutarı kadar ödeme yapılabilecek bu sistem sayesinde hem kullanıcıların olası fazla ücret ödemelerinin önüne geçilmiş hem de bu alandaki vergi kayıp kaçaklarının önlenmiş olması hedefleniyor.

Ayrıca öğrenci taşıma sözleşmelerinde de zorunlu olacak bu kart ile tartışmaların hiç bitmediği öğrenci taşımacılık sektöründe ciddi bir rahatlama ve kontrol yakalanması da hedefleniyor.

Kurulacak sistem merkezi bir şekilde durak ihlallerini, güzergah ihlallerini, sürücünün trafik kurallarına uyup uymadığını denetleyebileceği gibi sisteme entegre çalışacak yol ve araç içi kamera sistemi ile de çeşitli güvenlik ihtiyaç boşluklarını da doldurmuş olacak.

Sistemin yasal yapısının oluşturulup gerekli testlerinin de tamamlanması ile birlikte 2020 yılı başından itibaren tüm bölgelerde hayata geçirilmesi hedefleniyor.