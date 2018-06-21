Toplu taşımada 'yüz tanıma' dönemi

Çin son dönemde yeni nesil teknolojik atımlımlar ile dünya basınında kendisine yer buluyor.

Geçtiğimiz aylarda polisler yüz tanıma özelliğine sahip gözlükleri kullanmaya başladığı Pekin'de şimdi de metro istasyonlarına yüz tanıma teknolojisi entegre edilmesi tartışılıyor.

Bilim kurgu filmlerinden aşina olduğumuz teknoloji önümüzdeki günlerde Çin'de hayata geçebilir.

Zira Pekin yönetimi ülkenin başkentini yüz tanıma sistemi ile donatmakta kararlı görünüyor.

Geçtiğimiz aylarda polisler yüz tanıma özelliğine sahip gözlükleri kullanmaya başladığı Pekin'de şimdi de metro istasyonlarına yüz tanıma teknolojisi entegre edilmesi tartışılıyor.

Söz konusu sistem ile yolcuların biletlerinin yüzleri olacağı, sistemin yolcuları yüzlerinden tanıyarak trene giriş izni vereceği ve bu sayede turnikelere de ihtiyaç kalmayacağı belirtiliyor.

Dünyanın en çok nüfusa sahip ülkesi olan Çin'de metro istasyonlarındaki yoğunluk ciddi sorunlardan biri.

Yetkililer bu sistem ile metro istasyonlarındaki yoğunluğun ciddi oran azaltıla bilineceği iddiasında.

DERSİ DİNLEMEYEN ÖĞRENCİYİ YÜZ TANIMA SİSTEMİ TESPİT EDECEK

Dünyada 1 milyar 300 milyondan fazla nüfusuyla en kalabalık ülke olan Çin geçtiğimiz aylarda yine ilginç bir proje ile gündeme gelmişti.

Zira yüz tanıma teknolojisine ciddi yatırımlar yapan Çin hükümetinin bir sonraki hedefinin çocuklar olduğu ortaya çıktı.

Çin dersi dinlemeyen öğrenciyi yüz tanıma sistemi tespit etmeye hazırlanıyor. Henüz test aşamasında olan yüz tanıma sisteminin, çeşitli kameralarla sınıftaki öğrencileri takip edeceği belirtiliyor.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, ilk olarak Hangzhou'daki bir lisede denenmeye başlayan sistemle birlikte kara tahtanın üzerine üç kamera yerleştirilecek. Aynı haberlere göre, yaz aylarında ders veren bütün okullarda bu sistemin denenmeye başlanacak.

Gerçek zamanlı olarak öğrencileri izleyen kameraların öğrencileri “nötr, mutlu, üzgün, hayal kırıklığına uğramış, sinirli, korkmuş ve şaşırmış” gibi sıfatlarla derecelendirdiği belirtiliyor.

Çinli yetkililer bu sayede hangi öğrencinin derse ilgisini kaybettiğinin ortaya çıkacağı ve öğretmenin o öğrenciyi tekrar öğrenmeye teşvik edebileceği iddiasında.