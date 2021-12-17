''Topluma hikâye anlatılmamalı, gerçekler söylenmeli''

CTP Lefkoşa Milletvekili Adayı, Ekonomist Derviş Kemal Deniz, tüm siyasetçilerin, özellikle de iktidarda olanların topluma gerçekleri söylemesi gerektiğini belirterek, toplumun ihtiyacının hikâye dinlemek değil doğruları duymak olduğunu vurguladı.

Devlet yapısı battı mı batmadı mı maaşlar ödenebilecek mi, kesinti yapılacak mı, radikal önlemler alınacak mı, reel sektöre katkı yapılabilecek mi, bunların açık açık söylenmesi gerektiğini ifade eden Deniz, ‘Güzel günler göreceğiz’ demek ile ‘güzel günler görmek için yapılacaklar var’ demenin farklı olduğunu kaydetti. Deniz, “Güzel günler görmek için çok çalışmak gerekir” dedi.

Pandemi döneminde Güney Kıbrıs’a Avrupa Birliği’nin 1.5 milyar Euro destek paketi verdiğine işaret eden Deniz, “Ticaret Odası üzerinden biz de talep edebilirdik. Bunun için ciddi bir hazırlık yapılması gerekirdi. Neden talepte bulunmadığını bilmiyorum” diye konuştu.

Tanınmamışlık üzerinden değil, tanınmış işletmeler üzerinden hareket edilmesi gerektiğini belirten Deniz, AB’den işletmelerimiz ve çalışanlarımıza katkı alınmanda yardım talep edilebileceğini, bunun da Ticaret Odası üzerinden yapılabileceğini ama bunun yapılmadığını vurguladı.

Derviş Kemal Deniz, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Dış güçleri suçlamak işimize geliyor”

Kıbrıs Türklerinin Kıbrıs adasında Rumlar kadar zengin olmasını hayal ettiğine dikkat çeken Deniz, “İmkân verilmesi durumunda daha başarılı olacağımızı biliyorum. Rumların soyutlamasının yanı sıra kendi politikalarımızla da kendimizi içe kapattık” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türklerinin yaşadığı sorunları dış güçlere bağlamanın yanlış olduğunu vurgulayan Deniz, “Dış güçleri suçlamak işimize geliyor. Hayat tarzım, kendimde de hata aramaktır. Eğer benden daha iyi işler yapılıyorsa, nerede hata yaptığımı bulmaya çalışırım. Eğer Güney Kıbrıs, AB ve Uzakdoğu ülkeleri başarılı olabiliyorsa ‘Biz nasıl başarabiliriz?’ diye çalışmamız lazım” diye konuştu.

“Ekonomik olarak söz sahibi olmak istiyorsak güçlü olmalıyız”

KKTC’nin tanınmamış bir ülke olmasına rağmen dünya tarafından tanınmış kurumları olduğuna dikkat çeken Deniz, “Tanınma önemlidir, çözüm için uğraşmak şarttır. Ancak çözüme ulaşana kadar yapmamız gerekenler vardır. KKTC içinde tanınmış birlik ve örgütler var. Çözüme giderken garantörlerle birlikte taraf olan 5 ülkenin hemfikir olması gerekir. Bu süreçte ekonomik anlamda güçlü olursak, etki alanımız artar. Siyasi olarak haklarımız meydandadır, ekonomik olarak söz sahibi olmak istiyorsak güçlü olmalıyız” dedi.

“Tanınmış olan örgüt ve şahıslar üzerinden hareket edilmeli”

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun “tanınmamışlığı avantaja dönüştüreceğiz” açıklamasını doğru bulmadığını belirten Deniz, tanınmamışlık değil, dünyada tanınmış olan örgütlerimiz ve şahıslar üzerinden hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Deniz, “Örneğin Kıbrıs Türk Ticaret Odası tanınıyor. Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden hareket edilebilir. Çok istenen düzeyde olmasa da Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden ihracat yapabiliyoruz. Bunları zorlamalı, artırmalıyız. Çözümün anahtarı, ekonomik yönden güçlü olmaktır. Ekonomi iyiye giderse şartlar eşitlenir” ifadelerini kullandı.

“Siyaset ve popülizm en büyük engelimizdir”

Derviş Kemal Deniz, ülkede çok değerli, bilgi birikimi yüksek kişiler bulunduğunu ama bunlardan yararlanılamadığını çünkü yanlış siyaset anlayışı ve popülizmin en büyük engelimiz olduğunu belirtti.

Deniz, “Başarılı gençlerimiz bu nedenle göç ediyor ya da bilgi birikimini, yeteneklerini tam olarak ortaya koyamıyor. Devlet olma fonksiyonunu ortaya çıkarmak için liyakat ön plana çıkarılmalı. Devlet itibarı görmek için devlet olgusunu tam anlamıyla yerine getirmek gerekir. Federasyon temelinde çözüm modelinde Kıbrıs Türklerinin devleti güçlü olmalıdır” dedi.

“KKTC’nin kurumları güçlendirilmeli”

KKTC’nin kurumlarının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Deniz, “Çalışana daha çok para verdikçe harcama artar, ekonomi büyür. Hava ve deniz limanlarımız da geliştirilmeli. Kaynaklarımız artırılmalı” şeklinde konuştu.

“AB’den katkı talep edebilirdik”

Pandemi döneminde Güney Kıbrıs’a Avrupa Birliği’nin 1.5 milyar Euro destek paketi verdiğine işaret eden Deniz, “Ticaret Odası üzerinden biz de talep edebilirdik. Bunun için ciddi bir hazırlık yapılması gerekirdi. Neden talepte bulunmadığını bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Dünyada, birçok ülkede evlere kapanan insanların devletin yaptığı katkılarla maaşını aldığını ancak harcama yapamadığını, açılıma olunca para harcamaya başladığını ve üretimin talebe yetişemediğini anlatan Deniz, ülkemiz yönetenlerinin dünyadaki bu gelişmeleri takip etmesi gerektiğini kaydetti.

Deniz, “Ülkemizde mal tedariki sorunları, faiz giderleri ve döviz krizi var. Bunlar, ekonomiyi olumsuz etkiliyor. Tanınmamışlık üzerinden değil, tanınmış işletmeler üzerinden hareket edilmeli. AB’den işletmelerimiz ve çalışanlarımıza katkı alınmasını talep etmeliyiz. Ticaret Odası üzerinden AB’den yardım talep etmeliyiz” dedi.

Derviş Kemal Deniz, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği’ne tek taraflı girmesiyle Kıbrıslı Türklerin haklarını kullanmasını engellediğini ifade eden Deniz, “AB ile ilişkilerimiz durdu. Rumlar AB’ye girince belli noktalara yerleşti. AB, Rumları tek başına, haksız bir şekilde birlik içine aldı. Rumlar AB’ye alınırken, ‘Kuzey Kıbrıs AB toprağıdır ancak müktesebat uygulanmayacak’ denildi. Ancak Kuzey Kıbrıs’ın ekonomik gelişimi ile ilgili aktivitelere kısıtlama konulmadı. Bunun üzerinde ısrarla durulmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Tedbir alınırken mağdur olacak kişiler de korunmalıdır”

Hükümetin icra ve mazbataları 6 ay ertelenmesi konusuna da değinen Deniz, “Devlet kararı alırken vatandaşa eşit davranmalıdır. Tedbir alınırken mağdur olacak kişiler de korunmalıdır. Barolar Birliği bu kararın iptali için başvurdu, çünkü avukatlar adaleti temsil eder. Yalnızca borç ödeyecek olanın değil, her iki tarafın da rahatlatılacağı bir karar alınmalıydı” dedi.

“Türkiye, yaptığı protokollerle güçlenmemizi istiyor”

Türkiye ile yapılan protokollere de işaret eden Deniz, “Türkiye her zaman yanımızdadır. ‘Siyasi eşitliğinizi ve devlet olmanızı destekliyoruz’ derken bize mesaj veriyor. Türkiye bizim devlet olmamızı istiyor. Türkiye, yaptığı protokollerle güçlenmemizi istiyor. Projelerle Türkiye’yi yönlendirebilmeliyiz. ‘Türkiye bize para versin’ mantığının yerine, proje üretip kaynak istemeliyiz. Aynısı AB için de geçerlidir. Bu şekilde projeler üreterek, AB’den daha fazla kaynak talep etmeliyiz. AB’nin prosedürleri ağırdır, doğru projeler üretebilirsek, Türkiye, AB’ye göre daha kolay para verebilir” dedi.

“Türkiye protokollerini tartıştırmak yanlıştır”

Türkiye ile KKTC’nin ortaya koyduğu protokollerin uluslararası normlara göre yapıldığını anlatan Deniz, bunun ikili istişarelerle, üzerinde tartışılarak oluşturulduğunu söyledi.

Deniz, “Böyle olmuyorsa, ‘Türkiye protokolü önümüze koyuyor’ deniliyorsa, demek ki protokolle ilgili bizim taraf çalışma yapmamıştır demektir. Geçmişte bakanlık yaptım ve protokollerden de sorumluydum. 2004-2006 yılları arasında bakanlık yaptım. Protokoller, iki tarafın üzerinde çalışmasıyla oluşturulur. Yaptığımız protokolleri, hiçbir zaman dışarıda tartıştırmadım. Tartıştırmak yanlıştır” ifadelerini kullandı.

“Topluma hikâye değil, gerçekler söylenmeli”

Topluma gerçeklerin söylenmesi gerektiğine işaret eden Deniz, “Toplumun ihtiyacı olan hikâye dinlemek değil doğruların söylenmesidir. Battık mı batmadık mı maaşlarımız kesilecek mi.? ‘Güzel günler göreceğiz’ demek ile ‘güzel günler görmek için yapılacaklar var’ demek farklıdır. Güzel günler görmek için çok çalışmak gerekir” diye konuştu.

“İş insanı ve halkı karşı karşıya getiriyorlar”

Döviz artışından vatandaşın yanında esnafın da etkilendiğine ancak yapılan açıklamalarla esnafla halkın karşı karşıya getirildiğine dikkat çeken Deniz, “Esnaf döviz artışından etkileniyor, sattığıyla yeni mal alamıyor, bir sonra alacağı mal için üzerine koyması gerekiyor. ‘Pahalılığın üzerine gideceğiz’ diyen siyasiler var. Rezerv var mı? Pahalılık olmasın diye esnafı, tüccarı sübvanse edebilecek mi? İş insanı ve halkı karşı karşıya getiriyorlar” dedi.

“Pahalılığı yansıtmamak için fon oluşturulmalı”

Enflasyon, döviz krizi gibi durumlar için devletin dayanıklılık fonu oluşturması gerektiğini belirten Deniz, bu fonun, pahalılığın halka yansımasını önlemek için kullanılabileceğini, esnafın batmasının engellenebileceğini kaydetti. Bu gibi krizlerde yerli üreticiye ihtiyacımız olduğunu ifade eden Deniz, bu gibi fonlarla sanayicinin korunması gerektiğini söyledi.

“Enflasyon yüzde 55-60lardadır”

Yüzde 20 olarak açıklanan enflasyon oranının doğru olmadığını anlatan Deniz, “2022 yılı zor bir yıl olacak, önemli adımlar atılmalıdır. Bence enflasyon yüzde 20 değil yüzde 30’lardadır. Dövizden dolayı enflasyon artıyor. Giderlerimiz dövizdir. Yüzde 80 devalüasyon oldu. Döviz artışı eklenince enflasyon yüzde 55-60’a ulaştı” şeklinde konuştu.

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17/12/2021 11:03