Toplumlar Arası Çocuk Korosu Başvuru Kabul Ediyor

Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR), Dayanışma Evi (H4C), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Proodeftiki İlkokul ve Okul Öncesi Öğretmenleri Hareketi; “Kurumlar, gruplar ve vatandaşların yenilikçi barışcıl inisiyatiflerinin, Barış Kültürü’nün yaygınlaştırılması konusunda anahtar rol oynadığı” inancıyla, Toplumlararası Çocuk Korosu (ICC) çalışmalarına 2019-2020 eğitim yılında da devam edecek.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş yaptığı yazılı açıklamada, Toplumlar Arası Çocuk Korosu’nun temelinin, hem Kıbrıs’ta Barış İçin İki Toplumlu Koro ve dünyada benzer girişimlerin kuvvetli ve pozitif etkisine, hem de sürdürülebilir barış inşasında çocuklara daha fazla vakit ve enerji harcanması gerektiğine dair inanca dayandığını belirtti.

Maviş, “Bizler, Kıbrıs’taki tüm toplumların çocuklarını, birçok dilde birlikte sevgi, barış ve arkadaşlık şarkıları söylerlerken izlemenin ve dinlemenin, barış içinde birlikte yaşama konusunda çok güçlü bir mesaj vereceğine inanıyoruz” dedi.

Provaların Ekim 2019’da, Kıbrıs’ta yaşayan 7-11 yaş arası çocuklardan oluşan koronun eski ve yeni üyelerinin katılımıyla devam edeceğini dile getiren Maviş, provaların, Ekim 2019’dan Temmuz 2020’a kadar haftada 1 kez gerçekleştireceğini söyledi.

Provalar başlamadan önce, alanında tecrübeli şefler tarafından, çocukların birbirleriyle ve şefleriyle olan ilişkilerinde güven oluşturabilmek ve tanıma sürecini hızlandırmak adına çeşitli oyunlar ve aktiviteler gerçekleştirilecek.

Provalar, Yeşil Hat’tın her iki yanından gelenler için kolayca erişilebilir olan Dayanışma Evi’nde (Home for Cooperation) her çarşamba 17:15 – 18:30 arasında yapılacak.

Açıklamaya göre, son başvuru tarihi 15 Eylül 2019 ve ilk prova 2 Ekim 2019’de yapılacak. “Çocukların farklı dillerde şarkı söylemesiyle, barış içinde birlikte yaşamak konusunda güçlü bir mesaj vermeyi amaçlayan” Toplumlar Arası Çocuk Korosu’nun şefleri Lena Melanidou ve İmge Arabi olacak.

Toplumlararası Çocuk Korosu, Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği ve Dayanışma Evi ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Proodeftiki İlkokul ve Okul Öncesi Öğretmenleri Hareketi işbirliğinde yürütülüyor ve Federal Almanya Dışişleri Ofisi tarafından finanse ediliyor.