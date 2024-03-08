Toplumsal Bir Seferberlik Çağrısı

SOS Çocukköyü Derneği Aile Güçlendirme Programı, destek sınırları içerisinde 36 aileyi destekliyor. Dünyada en güçlü toplumsal destek mekanizmalarından biri olarak kabul edilen çocuk terkini önleyici çalışma olan Aile Güçlendirme Programı, ülkemizde bu bağlamda hizmet veren tek örnek.

Aile Güçlendirme Programı, çalışmalarının başladığı 2006 yılından bu yana 250’nin üzerinde aileye destek vererek 736 çocuğun aile bakımını kaybetmeden hayatını devam ettirmesini sağladı.

Destek olduğu 36 ailede 82 çocuğun ve buna ek olarak 68 aile bireyinin hayatına dokunan Program yetkilileri, ailelerin aylık ihtiyaçlarını belirleyerek destekçi arayışına gitti. Birçok bağışçı sayesinde, ailelerin bir aylık ihtiyaçları kısa bir süre içerisinde karşılandı.

Bellapais Inner Wheel ekibi hem maddi hem de ürün yardımı yaparken, hayırseverler Memduh Erişmen gıda, Arsen Angı teknolojik ürün, Menteş Zorba iklimlendirme aletleri, Havva Yetkili bebek ürünleri, Buğra LTD ev ihtiyaçları, Ciddi Home mobilya ihtiyaçları ve Zeren Mungan ise maddi bağışta bulundu.

TOPLUMSAL SEFERBERLİK ÇAĞRISI

Sadece Mart ayı için gereken ihtiyaçların karşılandığı bu sürecin akabinde SOS Çocukköyü Derneği yetkilileri gelecek aylarda da ihtiyaçların karşılanması konusunda seferberlik çağrısı yapıyor.

Aile Güçlendirme Programı’na destek için 0548 830 04 49 numaralı telefondan bilgi alınabilir.

“BU YIL 36 AİLEYE DESTEK VEREREK 82 ÇOCUĞUN HAYATINA DOKUNUYORUZ”

3 ila 5 yıl süreyle ailenin ihtiyaç duyabileceği eğitim, sağlık, gıda, psikolojik ve hukuki birçok desteğin sağlandığı Aile Güçlendirme Programı’nda iki sosyal hizmet uzmanı ve bir Program Koordinatörü hizmet veriyor. Kısıtlı bir insan kaynağı ve sadece bağışçıların destekleri ile hizmetlerini sürdüren Programdan destek alan ailelerin ihtiyaç listeleri aylık olarak hazırlanıyor ve bu ihtiyaçlar için sürekli destekçilere gereksinim duyuluyor.

Mart ayı ihtiyaçlarının kısa süre içerisinde birçok destekçiden sağlanmasının ardından onlara teşekkür eden Aile Güçlendirme Programı Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Anıl Görkem, programın sürdürülebilir olması için toplumsal dayanışmanın artarak devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Aile Güçlendirme Programı Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Anıl Görkem şunları belirtti: “Bugün, elimizdeki imkanları en üst düzeyde zorlayarak, hem çalışanlarımızın büyük özverileri hem de kıymetli destekçi ordumuzun varlığı sayesinde, 2024 yılı itibarıyla 36 aileye destek vererek 82 çocuğun ailesinden kopmadan mutlu bir çocukluk geçirmesi için çalışıyoruz. Bu belki de bu satırları okurken çok kolay duyuluyor olabilir. Ama bu aslında bir seferberlik çağrısı... Destekçi ordumuzun güçlenerek bize katkılarını eksik etmemeleri sayesinde her bir destek verdiğimiz çocuğun mutlu çocukluk anıları biriktirmelerine olanak sağlamayı sürdürebileceğimize inanıyoruz.”