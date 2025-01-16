“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sağlıklı İlişkiler” eğitimi tamamlandı

SOS Çocuk Köyü’nde bakım gören çocuklar ve gençlere yönelik “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sağlıklı İlişkiler” konulu eğitimler tamamlandı.

SOS Çocuk Köyü’nden yapılan açıklamaya göre, Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) ve SOS Çocukköyü Derneği iş birliğiyle düzenlenen eğitimler, KAYAD tarafından, alanında uzman eğitmenler ve uzmanların liderliğinde hazırlanarak verildi.

Ortaokul çağındaki çocuklarda toplumsal cinsiyet eşitliği bilincinin gelişmesini hedefleyen eğitimlerde; cinsiyet temelli şiddet, eşitlik temelinde sağlıklı ilişki, beden, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve korunma yöntemleriyle ilgili bilimsel veriler aktarıldı.

KAYAD adına eğitimlerde bulunan Proje Koordinatörü Avukat Mine Atlı, çocuk ve gençlerin sağlıklı bireyler olarak topluma katılabilmesi, cinsiyet temelli şiddet ve ev içi şiddetin son bulabilmesi için toplumsal cinsiyet eşitliği bilincinin önemine vurgu yaptı. Atlı, “Bugün gerçekleştirdiğimiz bu eğitimler, gelecekte daha adil ve eşit bir toplumun temelini atmaya, öz saygı, beden bütünlüğü, cinsel kimlik bilinci ile üreme ve doğurganlık hakları konularında farkındalığı olan genç nesillerin yetişmesi ile toplumsal dönüşüm için yardımcı olacaktır.” dedi.

SOS Çocukköyü Derneği Ulusal Müdürü Ahmet Akarsu ise, bu tür iş birliklerinin çocuklar üzerindeki olumlu etkilerine vurgu yaparak, bu projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Akarsu, “Bu eğitim programı, yalnızca çocukların ve gençlerin bireysel gelişimlerini desteklemekle kalmadı, aynı zamanda toplumda farkındalık yaratacak bir adım olduğuna dikkat çekti. Eğitim sırasında gördük ki, çocuklar ve gençler bu tür eğitimlerden büyük fayda sağlıyor ve günlük hayatlarında bu bilgileri uygulayabilecekler. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve sağlıklı ilişkiler gibi konuların çocuk yaşta öğretilmesinin, toplumun her kesiminde kalıcı bir değişim yaratacağına olan inancımızla çalışmalarımıza devam edeceğiz.” diye konuştu.