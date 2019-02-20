'Toplumsal ve Siyasi Olaylarla İç İçe Kıbrıs Türk Tiyatro Tarihi' belgeseli gösterildi

Basın Sen, geleneksel hale getirdiği film gösterimleri kapsamında “Toplumsal ve Siyasi Olaylarla İç İçe Kıbrıs Türk Tiyatro Tarihi” belgeselinin gösterimine ev sahipliği yaptı.



Sendikadan verilen bilgiye göre, Sendika Genel Sekreteri Serkan Soyalan’ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik, belgesel gösterimi ile devam etti.



Belgelin gösteriminin ardından izleyicilerle bir söyleşi gerçekleştiren belgeselin yazarı ve yönetmeni Yaşar Ersoy konuşmasına, belgeselin görüntü yönetmeni ve kurgusunu yapan merhum gazeteci Hakan Çakmak’ı anarak başladı.



Konuşmasında Kıbrıs Türk tiyatro tarihinden kesitler aktaran Ersoy, belgeselin hazırlanış sürecini de anlattı.